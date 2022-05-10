Зеленский: Леонид Макарович знал, чего стоит свобода

Зеленский: Леонид Макарович знал, чего стоит свобода4
- 10.05.2022, 23:30
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Президент Украины отреагировал на смерть Леонида Кравчука.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, передает «Новое время».
В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что Кравчук «был не просто политиком и исторической личностью, а тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы», и всегда оставался с Украиной.
«Он всегда ценил каждую минуту жизни, и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в том числе за это я ему лично благодарен… Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира», — сказал глава государства.
Леонид Кравчук, президент Украины в 1991—1994 годах умер 10 мая в возрасте 88 лет.