Зеленский: Леонид Макарович знал, чего стоит свобода 4 10.05.2022, 23:30

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Леонид Кравчук

ФОТА: TUT.BY

Президент Украины отреагировал на смерть Леонида Кравчука.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, передает «Новое время».

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что Кравчук «был не просто политиком и исторической личностью, а тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы», и всегда оставался с Украиной.

«Он всегда ценил каждую минуту жизни, и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в том числе за это я ему лично благодарен… Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира», — сказал глава государства.

Леонид Кравчук, президент Украины в 1991—1994 годах умер 10 мая в возрасте 88 лет.

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