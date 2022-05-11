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Reuters: Германия рассматривает национализацию завода «Роснефти»

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  • 11.05.2022, 17:43
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Reuters: Германия рассматривает национализацию завода «Роснефти»

В апреле страна ввела временное внешнее управление активами «Газпрома».

Германия готовит антикризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из России. В частности, страна рассматривает возможность взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Шведте, контролируемый «Роснефтью». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, правительство ФРГ обсуждает, как использовать на практике поправку к законодательству, позволяющую в крайнем случае брать под контроль энергетические компании.

В частности, вопрос рассматривается по НПЗ в Шведте. Один из источников агентства утверждает, что рассматривается возможность национализации энергетических компаний. «Однако этот вариант должен быть тщательно взвешен и обоснован не наказанием России, а обеспечением поставки энергии», – пояснил источник.

Как пишет Reuters, «Роснефть» отказалась комментировать любые возможные действия Германии.

Германия в апреле ввела временное внешнее управление активами «Газпрома» в стране. 1 апреля «Газпром» сообщил, что больше не владеет активами германской Gazprom Germania. Впоследствии законность этого шага была подвергнута сомнению, поскольку он не был согласован с правительством страны.

В прошлом месяце Берлин одобрил поправку к законодательству, позволяющую ему в крайнем случае брать под контроль энергетические компании.

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