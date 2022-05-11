«После всех кругов ада получилось сделать перевод» 11.05.2022, 19:15

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Как белорусы отправляют деньги домой из-за границы.

С вводом санкций против белорусских и российских банков, а также отказом международных финансовых компаний работать у белорусов заместо сократились варианты, как переводить деньги из-за границы на родину. Но белорусам удается найти выход даже из трудной ситуации. Zerkalo.io попросилио тех, кто живет и работает за границей и переводит деньги домой в Беларусь, поделиться своим опытом.

Самыми популярными сервисами, из оставшихся доступными для переводов денег из-за границы в Беларусь, среди наших читателей оказались сервисы Paysend и «Золотая Корона». В обоих случаях чаще всего перевод проходит, если его оформлять в долларах. Но даже у этих сервисов, говорят читатели, бывают сбои. Кому-то удается отправить деньги только со второго-третьего раза, а кто-то заводит карточки международных платежных систем, потому что с карты банка страны, в которой живет человек, перевод не проходит.

Переводы из Евросоюза стали менее доступными

Полина живет в Польше. Она рассказывает, что, как правило, переводит деньги в Беларусь с помощью приложения Paysend. Обычно оплату при переводе снимают в национальной валюте страны, банковскую карту которой использует отправитель денег. А в Беларуси человек получает в рублях или в долларах. Но сейчас система изменилась, говорит девушка, 9 мая оформить перевод в злотых ей уже не удалось.

— Я воспользовалась виртуальной картой Revolut. Туда перевела евро, привязала карту к Apple Pay. И уже его указала в приложении как способ оплаты. После всех этих кругов ада вчера (9 мая. — Прим. ред.) у меня получилось сделать перевод, — делится своим опытом Полина.

Денис использовал этот же сервис 10 мая.

— Раньше отправлял в злотых, а в Беларуси перевод получали в белорусских рублях. А теперь, когда выбираю Беларусь, мне предлагают выбрать валюту — доллары или белорусские рубли. Выбираешь доллары — и можно переводить. Конечно, теряешь что-то на курсе. А так проблем с переводом не было.

Водитель-международник Илья тоже работает в Европе и часто переводит деньги домой в Беларусь.

— Раньше, чтобы семье перевести деньги, пользовался системами «Оплати» и Paysend. Но сейчас такой возможности нет. Недавно решил положить деньги с иностранной карты на телефон [белорусского мобильного оператора] - оплата прошла. Потом прочитал про банковскую карту «МТС Деньги». Мы с женой заказали карточки, и теперь таким образом я ей перевожу деньги (пополняя баланс телефона. — Прим. ред.). Из минусов — там есть лимиты и курс обмена не самый выгодный, — делится мужчина.

Андрей на прошлых выходных переводил деньги с Mastercard немецкого банка на белорусскую карту Visa «Приорбанка» с помощью сервиса Paysend. Раньше, говорит он, отправлял деньги в евро и они приходили сразу на карту в рублях. Но сейчас такие переводы не проходят.

— Но можно с помощью сервиса отправить доллары, на счет в «Приорбанке» — получателю приходят доллары, затем банк конвертирует их в рубли. В целом немного дороже стало, так как появилась дополнительная конвертация евро — доллары — рубли (раньше было евро — рубли). Отправлял 250 евро, а в Беларуси получили 660 рублей. Деньги на счет поступают через считанные секунды.

Еще одна наша читательница написала нам о другом доступном сервисе переводов — MoneyGram. «Но при получении в банках РБ тебя заставляют подписывать заявление о том, что ты отказываешься получать деньги в валюте, а просишь получить их в белорусских рублях. Если не соглашаешься подписывать, тебе отказывают выдать перевод», — сообщила она.

Рабочие варианты переводов из Израиля

А вот Александр переводит деньги в Беларусь из Израиля. На днях он отправил деньги через Paysend на карту двух государственных белорусских банков. Один перевод оформлял в шекелях, а получателю он пришел в рублях. На белорусскую карту, говорит, зачислили деньги по курсу 1 рубль к 1,2 шекеля (на странице сервиса курс указан 1 рубль к 1,037 шекеля).

— Перевод на карту «Беларусбанка» принимали только в долларах. По нынешнему курсу получается невыгодно, — делится мужчина.

Из этой же страны недавно делал перевод и Максим. Он использовал систему «Золотая корона». «Деньги успешно дошли, „Технобанк“ выдал полученный в Беларуси перевод в белорусских рублях по курсу», — написал мужчина.

Еще один наш читатель сказал, что без проблем переводит деньги из этой страны с помощью системы MoneyGram.

Как из России переводят напрямую без систем-посредников

С переводами из России, судя по рассказам наших собеседников, сложностей меньше. Некоторые продолжают переводить деньги держателям карт «дочек» российских банков по номеру телефона или с карты на карту. Доступны переводы между картами «Мир» и «Белкарт Мир».

— До начала войны в Украине пересылал деньги на вторую карту «Сбер Банка (Беларусь)», которая есть у бывшей жены. Потом пользовался приложением Paysend. Резон был в том, что комиссия составляла только 50 российский рублей с моей стороны. После нападения России [на Украину] переводы через этот сервис перестали проходить в Беларусь. А карта Visa моего банка в Беларуси работать перестала. Пробовал пересылать с карты на карту, но оказалось крайне невыгодно из-за разницы курса. На данный момент самый оптимальный вариант для перевода, который нашел, это через приложение «Золотая корона», — рассказал Иван.

Вариант для надежных знакомых

Неординарный способ «переводить» деньги в Беларусь нашел Вячеслав. Он организовал со знакомыми взаимовыгодное партнерство.

— Просто случайно узнал, что у мой давний приятель сдает квартиру в Минске. Получается, деньги арендаторы должны были переводить ему в Польшу. А у меня в Беларуси остался кредит. Вот мы и договорились: я ему перевожу деньги вместо его арендаторов тут в Польше, а они в Беларуси оплачивают мой кредит.

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