Что и почем можно найти на «поле чудес» под Минском 9 12.05.2022, 15:48

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Некоторые брендовые вещи можно забрать почти даром.

Многие минчане знают о существовании самого большого секонд-хенда под открытым небом в районе рынка Ждановичи. Так называемое «поле чудес» — место с особой атмосферой, где можно не только более-менее привлекательно и дешево одеться, но и почти даром забрать брендовые вещи, пусть и с историей. Что и почем можно отыскать на «поле чудес», посмотрели корреспонденты агентства «Минск-Новости».

Блошиный рынок вряд ли можно с чем-то перепутать: огромные горы одежды, среди которой отыскать что-то действительно стоящее займет немало времени, и много народу, беспощадно разгребающего вещевые кучи.

Здесь же десятки зазывал (на удивление, только мужчин), перекрикивая друг друга, привлекают слегка потерянных из-за обилия рядов покупателей: «Не проходим мимо!», «Подходите, разбирайте!», «Дождевички-пуховички всего по 4 рублика!». Реклама, очевидно, работает: у прилавков то и дело прибавляется число азартно перебирающих завалы людей.

Присоединиться к этому увлекательному занятию получается не сразу: некоторые вещи выглядят не просто потрепанными, но и будто бы нечистыми, что вызывает легкую брезгливость. Но цена такой одежды соответствующая: женские майки по 2 рубля, мужские — за 5, но три штуки готовы отдать за 10, а каждую шестую – подарить. Если отбросить предубеждения и выбирать прилавки, где горы выглядят посвежее, то вполне можно собрать себе модный «лук» для дачи.

— Зачем перебирать свои старые вещи, которые уже только на тряпки, если здесь можно купить неплохую одежду для деревни. Иногда для огорода что-то беру мужу и себе, пару раз находила верхнюю одежду – почти как новую. Тренч около месяца назад стоил в районе 30 рублей, а в магазине отдала бы за такой все 300, — делится минчанка, которая регулярно здесь бывает. — Чуть вглубь пройдете, увидите на вешалках много качественных европейских вещей, от новых не отличить. На стройных, молодых там вообще тьма всего.

Последовав совету собеседницы, подходим к немногочисленным вешалкам. Выбирать товары здесь как минимум приятнее — не нужно буквально выкапывать себе что-то подходящего оттенка или ткани, слабо представляя, что в итоге получится достать.

Первая же находка оказалась удачной — джинсовая куртка Levi’s собственной персоной. Оверсайз, немного с потертостями — все, как любит молодежь. За оригинал в магазине нужно готовить не меньше 350 рублей, здесь — всего за 40. Учитывая, что джинсовку небольшая изношенность только красит, вариант сэкономить неплохой.

Из верхней одежды попадается симпатичная молочная косуха — модель вне времени. Покупку куртки почти в идеальном состоянии за 50 рублей можно назвать удачей, учитывая, что в любом масс-маркете после подъема цен такая вещь стоит не меньше 150–200.

Неподалеку ждут своего часа и спортивные костюмы всех мастей. Среди мелькающих лампасов и эмблем в глаза бросается надпись Adidas. Спорить о подлинности бренда — дело неблагодарное, но выглядит вещь прилично, даже если пошита на скорую руку где-то в Азии, 30 рублей отдать точно не жалко.

Пожалуй, самые многочисленные ряды — с джинсами. Мужские, женские и иногда детские модели лежат вперемешку. Хотя продавцы и заверяют, что одежда есть на любой рост и размер, выдержки проверить их слова хватит не у всех. О ценах нужно спрашивать, потому что в одном месте джинсы стоят 15–20 рублей, в другом – уже по 50. Разница есть: те, что подороже, даже не стыдно надеть на прогулку или работу. Первые пойдут разве что выбрасывать мусор или полоть грядки. Но есть вероятность наткнуться на бренды вроде Levi’s или даже Calvin Klein.

— Здесь неплохо торгуются, например, если берете три платка или шали, могут за 5 рублей все отдать и еще головной убор в придачу. На аксессуары, одежду любую — на все могут скинуть. Особенно если покупаете много, — делится лайфхаками посетительница барахолки, услышав возмущения по поводу юбки за 50 рублей (ценник почти как у новой в магазине).

Женщина неплохо закупилась: демонстрирует мужские шорты за 10 рублей (говорит: самое то для частного дома), почти новую майку Tommy Hilfiger всего за 2, дождевик для внучки за 12 и женские леггинсы за 4. Следующий пункт в списке покупок — обувь для себя и мужа. Лучшими точками с качественными товарами она радушно делится с нами.

Главное богатство прилавков, безусловно, — кроссовки Nike, Adidas и Puma всех моделей и размеров. Есть места, где они аккуратно расставлены на коробках, а есть те, где обувь нужно в прямом смысле добыть. Квест по поиску пары явно может затянуться. Во втором случае состояние обуви достаточно плачевное и ценник подобающий — до 10 рублей. Те, что поношены лишь слегка, отдают за 50–70. Покупка спорная, ведь примерно за столько предлагают новую обувь на тех же Ждановичах или другом рынке.

Из актуального в весенне-летний сезон — головные уборы. Кепки и панамы в среднем продают за 2 рубля. Акция «чем больше купишь, тем дешевле выйдет» тут тоже действует. В основном прилавки с головными уборами состоят из застиранных моделей никому неизвестных брендов, но есть и примечательные позиции. Так, в руки попались довольно приличные бейсболки Ford и Adidas. Ценник на них в магазинах — около 60 рублей, здесь — все те же 2.

Напоследок присматриваемся к рядам, которые атаковали десятки женщин. В стороны летят бюстгальтеры, пеньюары, трусы и купальники — посетительницы выбирают самое красивое белье. Цены на него в магазинах тоже поднялись, а на барахолке стабильность: комплект можно собрать за 5–10 рублей. Зачастую это не обычный китайский ширпотреб (по крайней мере, так заявляют продавцы), а белье из качественных материалов. Тут и трусы Hugo Boss, и мужские боксеры Jack&Jones, и комплекты Diesel — умеющих искать и не брезгующих точно ожидает много находок.