В Беларуси пыльные бури заносят дороги 11 12.05.2022, 16:30

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Между Барановичами и Минском сообщают о массовом ДТП.

В соцсетях появились видео настоящей пылевой бури, накрывшей дорогу в Бобруйском районе: видимость при этом стала практически нулевой.

Пылевое облако накрыло дорогу за считаные секунды и так же быстро улетучилось. Видимость при этом упала почти до нуля, и водителям пришлось снизить скорость.

Телеграм-канал Виртуальный Брест сообщает о массовом ДТП между Барановичами и Минском.