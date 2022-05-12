Палата представителей США одобрила законопроекты о дальнейшей изоляции белорусского режима 1 12.05.2022, 17:31

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Как они будут работать?

Палата представителей США одобрила несколько законопроектов, направленных на дальнейшую изоляцию России и Беларуси от международного сообщества, сообщает «Голос Америки».

Законопроект об изоляции официальных лиц российского правительства направлен на принятие «всех необходимых шагов для исключения официальных лиц российского правительства, в максимально возможной степени, из определенных международных встреч, в том числе весенних и ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда».

В случае принятия закон также распространится на любые заседания по линии «Большой двадцатки».

Законопроект о комплексном облегчении выплаты долга Украине требует от министерства финансов США прилагать усилия для облегчения долгового бремени Украины.

Законопроект о финансовых санкциях против России и Беларуси официально требует, чтобы американские финансовые институты делали все возможное, чтобы «структуры и лица, принадлежащие или контролируемые» этими институтами, «соблюдали финансовые санкции против Российской Федерации и Республики Беларусь».

Наконец, Законопроект о запрете обмена специальных прав заимствования России и Беларуси запрещает министерству финансов США любые транзакции, включающие обмен специальных прав заимствования, принадлежащих России или Беларуси.

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