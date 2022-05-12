Ученые впервые сфотографировали черную дыру в центре Млечного Пути 12.05.2022, 21:39

Революционное открытие.

Астрономы из проекта Event Horizon Telescope (EHT) смогли впервые сфотографировать сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре Млечного Пути.

Об этом сообщает Европейская южная обсерватория.

Следует отметить, что ученые уже давно выдвигали гипотезы о том, что в центре нашей Галактики находится черная дыра. Они почти 25 лет наблюдали за звездами, вращающимися вокруг какого-то невидимого, компактного и очень массивного тела в центре Млечного Пути. И именно сегодня им удалось доказать свою теорию и сделать фото Стрельца А* - именно так черную дыру назвали ученые.

При этом увидеть глазом непосредственно черную дыру нельзя, поскольку она действительно очень темная, но вокруг нее находится светящийся горячий газ. Изображение сформировано световыми лучами, искривленными мощной гравитацией черной дыры. Ее масса в четыре миллиона раз превышает солнечную.

Чтобы получить фото черной дыры ученые создали интерферометр, который в 3 миллиона раз острее, чем человеческий глаз. Именно это позволило добиться разрешения, необходимого для получения изображения черной дыры.

Это не первое фото черной дыры, которое удалось сделать человечеству. В 2019 году ученым из Event Horizon Telescope (EHT) впервые сфотографировали черную дыру, находящуюся в центре галактики M87 в созвездии Девы.

Фото черной дыры (EHT Collaboration)

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