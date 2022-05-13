«Воюют бумажными картами»: в Минобороны Британии высмеяли технические возможности армии РФ 13 13.05.2022, 8:42

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Российских генералов можно обвинить и в тактических просчетах, и провале планирования войны.

Российские авиация и тяжелая техника не пригодны для ведения боевых действий и недостаточно оснащены для затяжной войны с Украиной. Россия проиграла уже на нескольких фронтах, близится ее окончательное поражение.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Daily Mail.

По мнению британского министра, российских генералов можно обвинить в плохом планировании и подготовке к войне, проблемах с оборудованием и снабжением, а также общем моральном разложении в армии.

"Почти ни один из их самолетов не оснащен средствами ситуационной осведомленности и цифрового управления боем. Часто находят самолеты с бумажными картами Украины 1980-х годов. Приемники GPS были обнаружены приклеенными к панелям приборов сбитых российских Су-34, чтобы пилоты знали, где они находятся, из-за низкого качества их собственных систем", - сообщил Уоллес.

Похожие проблемы у россиян с артиллерией и бронетехникой. Их невозможно использовать для военных маневров, а только для ведения неизбирательного огня.

Глава Минобороны Британии отметил, что не стоит слишком бояться высокоточного оружия РФ, поскольку уже после второй недели войны Россия резко снизила его использование из-за недостаточного количества.

Уоллес констатировал, что развитие событий на фронте подтверждает, что Путин и его армия не готовились к затяжной войны, а рассчитывали на блицкриг. Сейчас положение оккупантов ухудшается. Украина получает современное западное оружие, а ресурсы россиян исчерпываются. В ближайшем будущем у россиян возникнут еще большие проблемы, поскольку введенные санкции заблокировали поставки комплектующих для производства военной техники. Компенсировать технические потери в Украине станет невозможно, а оборонные предприятия прекратят работу.

Уоллес уверен, что российский диктатор Путин уже потерпел поражение, потеряв возможность производить тяжелое вооружение в своей стране. По его мнению, в деятельности российских властей все еще прослеживается влияние советской манеры управления.

"Тогда поведение диктовалось страхом и подхалимством, и сегодня российские вооруженные силы до сих пор несут этот советский отпечаток – отпечаток безнравственности и коррупции", – сказал британский министр.

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