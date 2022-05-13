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В Одессе задержали «Путина»

  • 13.05.2022, 12:24
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В Одессе задержали «Путина»

Его подозревают в пособничестве оккупантам.

В Одессе задержан подозреваемый в пособничестве оккупантам, который называл себя в мобильных приложениях Владимиром Путиным.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко, передает УНИАН.

По ее словам, 12 мая на улице Курской был остановлен мопед, водитель которого вызвал подозрение.

"Остановлен мужчина, который передвигался на мопеде. Во время проверки его телефона обнаружено очень много Telegram-каналов с пропагандой поддержки страны-агрессора, а также российских СМИ", - сообщила Марченко.

Она подчеркнула, что мужчина во всех мобильных приложениях называл себя "Владимиром Путиным".

"Что ж, теперь "Володю" проверяют в соответствующих органах", - сказала пресс-секретарша.

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