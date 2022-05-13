Под Гродно на соревнованиях выловили 16-килограммового карпа 7 13.05.2022, 18:54

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Фотофакт.

На озере Бросты в Гродненском районе проходят соревнования по ловле карпа «Майский штурм». Рекордом первого дня стал огромный карп, сообщает телеграм-канал Гродненского облисполкома.

Рыба завесила на 16 килограммов и 440 граммов.

В турнире, который начался в четверг и продлится 72 часа, участвуют 14 команд общим числом более 40 рыбаков. Всего в первый день выловили 168 карпов и амуров, которые завесили на 344 кг 920 г. В зачет идут только рыбы массой от килограмма.

К слову, по правилам турнира всех выловленных рыб после взвешивания отпускают.

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