Еще одна фигурантка «дела tut.by» вышла из СИЗО 13.05.2022, 20:14

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Алла Лапатко находилась за решеткой почти год.

В Минске из СИЗО освобождена еще одна фигурантка «дела TUT.BY». Ей изменили меру пресечения, обвинения не сняты.

Сегодня из СИЗО выпустили бывшего главного инженера tut.by Аллу Лапатко. Она находилась за решеткой почти год, пишет zerkalo.io.

Напомним, 25 апреля бывшего менеджера TAM.BY (входит в состав ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА») Дарью Данилову признали виновной в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ей назначили год и четыре месяца колонии общего режима. Учитывая срок, проведенный в СИЗО (более 11 месяцев), Дарью отпустили в зале суда. В заключении Дарья провела больше 11 месяцев.

17 марта были освобождены бывший главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко, бывший заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Publisher Box Андрей Авдеев.

11 марта — бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко и главный бухгалтер Анжела Ассад.

В заключении по «делу TUT.BY» остаются бывший генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналист Елена Толкачева.

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