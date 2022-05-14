«Еще один косяк от этого криворукого приехал» 14.05.2022, 9:32

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Ремонт авто по-белорусски, бессмысленный и беспощадный.

Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. К этой истине некоторые автомобилисты приходят после неудачного обращения к "профессионалам" или обнаруживая "пасхалки" от предыдущих владельцев.

Журналисты abw.by сделали подборку подобных историй от знакомых и читателей. Как говорится, хоть смейся, хоть плач.

Муки адаптации

"Стали хуже включаться передачи – приговорили сцепление. Отдал машину в ремонт, через какое-то время звонит мастер, говорит, что надо еще и маховик поменять. Объясняет, какой именно искать на разборке. Покупаю, привожу, мастер пытается собрать все – не получается. Задумчиво рассматривает детали и говорит, что нужен другой маховик. Я начинаю расспрашивать, в чем вообще проблема. Оказалось, он заказал сцепление, оно не подошло. Так вместо того, чтобы поменять его, этот горе-ломастер пытался адаптировать под него маховик – за мой счет, разумеется".

Чудо-слесарь и его чудо-работа

"Поменяли мне на одной СТО сайлентблоки – отходили всего полгода, что-то около 15 тыс. км. Поехал разбираться. Мастер уточняет, когда я был на сервисе, проверяет заказ-наряд, осматривает на подъемнике машину, говорит "все понятно, поменяем". Затем звонит куда-то и говорит "еще один косяк от этого "рукожопа" приехал".

Оказалось, полгода назад на этом сервисе работал какой-то чудо-слесарь, после него машины на станцию периодически возвращались. Его быстро уволили, но с рекламациями еще долго разбирались. В моем случае, как я понял, он затягивал болты крепления сайлентблоков с вывешенными колесами – а надо, чтобы они были в таком положении, как когда машина стоит на земле. В итоге сайлентблоки фиксировались в неправильном положении, все время работали с повышенной нагрузкой и поэтому быстро вышли из строя".

Сила есть – знания не нужны

"С колесами была занятная история. Приезжаю на один сервис. Механики пытаются открутить колесные болты, матерятся: намертво прикручены после шиномонтажа. Говорят, нельзя так, резьбу можно потянуть. Соглашаюсь с ними. Но после их работы через пару дней слышу какой-то стук. Догадался проверить крепеж колес: на правом все затянуто хорошо, на левом все болты откручены. Еще бы немного, и колесо бы просто соскочило на ходу.

Через несколько месяцев обращаюсь уже в другой сервис, снова обсуждаем тему того, как болты прикручивать. Вроде ребята толковые... Но вот сейчас менял колеса – все болты только с трубой смог открутить!"

Диагност-экстрасенс

"Растянулись тросы ручника: "палку" надо чуть ли не до потолка тянуть, чтобы машина с горки не скатывалась. Непорядок. Еще и техосмотр проходить. А тут как раз надо было тормозные колодки и диски менять. Говорю, мол, заодно отрегулируйте ручник. Когда машину забирал, обратил внимание, что все осталось, как было. Мастер объясняет, что система там такая, что уже никак не отрегулируешь. Раз держит еще, можно пока поездить, а когда еще хуже станет, придется тросы менять.

Ну ладно, тем более что даже техосмотр смог пройти. Но все равно неприятно, когда что-то работает не так, как должно – раньше-то ручник на четвертом щелчке машину удерживал. Как-то в машине ковырялся, марафет по весне наводил. Дай, думаю, посмотрю, что там с ручником можно сделать. Открутил четыре гайки, снял консоль – там все, как на ладони. Быстро гайкой подтянул коромысло с тросами. Теперь понимаю, что мастер туда даже не заглядывал!"

Заказать нужно, а проверить?

"Надо было поменять ступичный подшипник – в сборе со ступицей. Забираю машину, трогаюсь – бортовой компьютер пишет, что не работает ABS, ESP, Hill holder… Оказалось, на новом подшипнике не было кольца под датчик ABS. Я ребят спрашиваю, как же так? Они объясняют, что по VIN деталь заказывали. Ну, хорошо, заказывали. А убедиться в том, что кольцо там есть, разве сложно было? Они свой косяк признали, даже заказали новую ступицу. Но все-таки решили сэкономить: просто сняли со старой детали кольцо и поставили ее на новую – благо там фаска под него была".

Творческий подход

"Работал я тогда в продаже запчастей. Приходит покупатель – нужен задний ступичный подшипник. А на его машину он только в сборе со ступицей идет. Объясняем ему, а он говорит, что нет, там отдельно меняется. И даже приносит подшипник. Оказалось, что еще до него предыдущий хозяин или кто-то из мастеров проточил ступицу на фрезерном станке. Подшипник оказался то ли от "москвича", то ли от "жигулей". На одном колесе стояла оригинальная ступица, на другом – фрезерованная".

Колхозингом по колхозингу

"Решил поменять тросы ручника – впервые после покупки машины. Начинаю ставить и понимаю, что из-за "модернизации" автомобиля предыдущим владельцем это теперь не так-то просто сделать. Видимо, он в свое время купил более короткие тросы и не придумал ничего лучшего, как просто удлинить на добрых 10 см штырь рычага, приварив к нему шпильку. И все, оригинальные тросы к этому конструктиву уже не подходят! Но клин клином вышибают, то есть на один колхозинг отвечают другим колхозингом. Я просто поставил новые тросы, а чтобы они были в натяге, использовал в качестве шайб крупные гайки, зафиксировав наконечники троса с помощью прочной проволоки. Проездил так без проблем несколько лет, ручник исправно работал".

В обход "китая"

"Меняли стойки стабилизатора. Заказывали по VIN, начали ставить, а они не подходят. На машине были стойки, где оба пальца в одну сторону смотрят, а купленные тяги – "разносторонние". Что за ерунда? Начали изучать вопрос. Оказывается, есть два варианта исполнения стоек, при этом именно на мою идут односторонние. Как решили вопрос? Новые стойки просто разрезали пополам, развернули пальцы в одну сторону, так и сварили, усилив втулками. Хочется поменять этот "колхоз" на нормальные детали, но пока в наличии только жесткий "китай", ищу что-то поприличнее".

Размер имеет значение

"В сервисе, специализирующемся на обслуживании тормозов, приговорили к замене поршни. Поставили другие. После этого с тормозами стала твориться какая-то дичь: даже после короткой поездки они начинали сильно греться, постоянно воняло горелыми колодками. Разбирались уже на другой станции и выяснили, что поршни были большего размера – в итоге при нагреве они начинали "клинить", со всеми вытекающими. Вот тебе и специализированный сервис!"

"Криминальный" ремонт

"Случилось не у меня, а у хорошего знакомого. Делали ему кузовной ремонт, и с какого-то перепугу зацепили площадку с VIN. Ее вообще там можно было не трогать – и не нужно было! Потому что когда он потом через год или полтора продавал машину и поехал на сверку номеров, увидев сварку на площадке, его тут же развернули – и началась танцы с бубнами: заявление, экспертиза и вот это вот все. Надо ли говорить, что уже готовый покупатель отказался от сделки, пришлось искать нового, делать скидку на "нюансы с документами" и ругаться со злополучными кузовщиками?"

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