Сергей Дылевский: Нарастает «снежный ком», которой пронесется по всем предприятиям 5 14.05.2022, 11:09

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Людям не хватает зарплат для существования даже на месяц.

Как война России против Украины повлияла на белорусские предприятия и как действия властей в новой ситуацию сказываются на настроениях рабочих?

Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский:

— Скажем так, от военных действий РФ в Украине пострадала в целом вся белорусская промышленность. После введения санкций против режима Лукашенко прекратилась как поставка комплектующих, так и нормальный товарооборот. Можно говорить также о том, что от нас ушли привычные рынки сбыта. То есть, те немногочисленные европейские рынки сбыта, которые были, их сейчас нет. Поэтому пострадали все отрасли промышленности.

— Как эта ситуация отразилось на рабочих?

— На рабочих это в первую очередь отражается в падении зарплат. Те условия труда, которые и без того были печальными после событий 2020-го года, когда повально увольняли людей ни за что, просто за их активную позицию, еще более ухудшились.

На рабочих наложилась дополнительная нагрузка, грубо говоря, и так работали за двоих, так теперь начали еще и падать зарплаты. И плюс к этому растут цены на продукты постоянно, на жизнедеятельность и все остальное. Реальные доходы рабочих упали, наверное, наполовину.

— В марте БОР сообщал, что рабочих массово вызывали в военкоматы . Как рабочие отреагировали на эти повестки?

— К сожалению, часто не так, как должны были отреагировать. То есть, люди ходили, отмечались. Понятно, что по закону они обязаны реагировать. Если повестка пришла, то в соответствии с законодательством люди обязаны идти. Но негативный осадок остался в любом случае. Потому что никто не хочет идти умирать, не дай Бог, непонятно за что. Принимать участие в войне, которую развязали два полоумных диктатора, никто не хочет.

— А что можно было сделать, если пришла повестка?

— Как минимум саботировать весь этот процесс. Потому что зачастую вызывали в военкоматы людей, которые в принципе уже вне призывного возраста. Вызывали также людей, которые свой долг перед Отечеством, перед Родиной, уже выполнили, отслужили. И в принципе, можно было просто саботировать все эти действия, игнорировать, отказываться.

— С какой целью вообще режим организовал эти мероприятия?

— Скорее всего, как мне кажется, с какой-то целью запугивания своего населения. Потому что на протяжении двух лет у нас идет настоящая гражданская война в Беларуси. Другими словами не назовешь. Подпольное партизанское сопротивление режиму продолжается.

А во-вторых, я считаю, что белорусское руководство понятия не имеет о своем настоящем военном потенциале. В том числе и для этого была такая «перекличка»: а что мы, собственно, имеем?

— Недавно лукашисты ликвидировали первичку независимого профсоюза «Гродно Азот». Насколько опасны для режима протесты рабочих?

— Режим не действовал бы таким образом, если бы протесты рабочих не были бы для него опасны. В первую очередь ликвидация первичных профсоюзных организаций, давление на профсоюзы, аресты лидеров профсоюзных движений указывают на страх властей.

Но такие действия властей приводят к обратным последствиям, они злят еще больше рабочих. Градус недовольства повышается и точка кипения не сегодня, так завтра настанет.

— Пару дней назад как раз прошли забастовки в филиалах Минского молокозавода. О чем это говорит и что может стать триггером для более массовых протестов рабочих?

— Людям банально нечего есть, им не хватает зарплат для существования даже на месяц.

А еще больше позабавил ответ этого предприятия, почему люди вышли. Якобы был «сбой в программе», поэтому людям недосчитали зарплаты.

Но на видео, которое облетело уже весь интернет, женщины, которые пытались бастовать, открыто заявляли, что у них уже несколько месяцев подряд падают зарплаты. Это говорит о том, что людям просто нечего есть.

И в перспективе это может привести к такому снежному кому, который пронесется по всем предприятиям. Потому что молочка — это не единственная отрасль промышленности, где все настолько печально.

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