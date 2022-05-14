В Минске проходят массовые обыски у волонтеров инициативной группы Виктора Бабарико6
- 14.05.2022, 12:25
- 7,418
В чем причина?
В Минске проходят массовые обыски у волонтеров инициативной группы Виктора Бабарико, сообщает euroradio.fm со ссылкой на правозащитников.
Причиной называется якобы "слив данных" телеграм-каналам, связанным с публикацией личных данных силовиков.
Известно, что в апреле был задержан один из членов инициативной группы Бабарико, и сейчас силовики наведываются к тем, чьи контакты нашли в его записной книжке.
Известно об обысках в квартирах Дмитрия Ольшаникова, Татьяны Стрижневой, Глеба Браима, Алексея Бутерова и других.
Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года. Бывшего топ-менеджера "Белгазпромбанка" обвинили по ряду экономических статей и приговорили к 14-ти годам тюрьмы. Виктор Бабарико — главный оппонент Лукашенко во время президенстких выборов 2020 года.