Паника в Москве: что ждет Россию без денег 6 Владимир Огрызко, «Новое время»

14.05.2022, 15:21

14,280

Владимир Огрызко

Распад РФ — это объективный процесс.

Мы сейчас действительно являемся свидетелями, насколько резко и быстро изменился западный мир и его отношение к Украине. Давайте не будем лукавить, что в январе этого года кто-то мог бы предположить, что позиция ЕС повернется к Украине от полуспины к тому, что к тебе идут и улыбаются. Это действительно трудно было предвидеть.

Кто мог предположить, что помощь со стороны США и других партнеров по НАТО перейдет от шлемов и касок к тяжелому вооружению? И это еще не конец. Подписанный Байденом закон о ленд-лизе открывает все шлюзы. И это то, что вызывает панику в Москве.

И в Киеве, и на западе наконец-то поняли, что мы очень взаимосвязаны. От ситуации, которая есть сегодня в Украине, зависит то, какой ситуация будет через некоторое время в цивилизованных странах. И не только! Посмотрите, что происходит с темой продовольствия. Если так будет дальше, мир может пережить реальный голод.

Мы реально стали рассматриваться Западом, как неотъемлемая часть. И это очень хорошо, потому что на это уходили все предыдущие годы: мы стучали в дверь, а нам не открывали. Теперь открыли. Почему? Потому что поняли, что мы были правы, и поняли, что нашим западным партнерам теперь придется платить высокую цену за провальность и абсурдность их предыдущей политики в отношении РФ.

Далее пойдет речь о другой философии отношений, которые должны сложиться в мире, другой философии политики безопасности на региональном и глобальном уровнях. Какие-либо изменения в архитектуре международной безопасности, безусловно, произойдут. Такая ООН, которая сегодня, никому на самом деле не нужна. Такая МАГАТЭ, которая есть сегодня, — когда РФ занимается ядерным терроризмом, А МАГАТЭ полтора месяца молчит и ничего не говорит, нам так же не нужна. Многие международные структуры претерпевают изменения в плане повышения их эффективности и соответствия тем принципам, которые они декларируют.

В уставе ООН записаны очень правильные вещи. Все спикеры этой организации подтверждают, что они будут ими руководствоваться. Но когда доходит до дела, эта организация оказывается абсолютно импотентной. Она в таком виде никому не нужна, поэтому должна быть переформатирована — ее правильные принципы должны будут обеспечиваться конкретными механизмами. Если такого не будет, то любая такая структура не будет иметь никакого смысла.

А распад РФ — это объективный процесс, безотносительно к тому, кто что говорит. Надо анализировать происходящее в этой стране, и мы объективно подойдем к выводу, что у нее перспектив существования нет. Слишком много там даже внутренних факторов, которые говорят, что она долго не выдержит, не говоря сейчас о происходящем во внешнем пространстве.

Я предполагал, что Россия начнет реально испытывать нехватку денег примерно в 2032—2035 годах, исходя из простой истины, что Запад откажется от их источников энергии, перейдет на другие. У России этого перехода не будет, потому что она, во-первых, не хочет его, а во-вторых, она не может его реально осуществить. Но война эти процессы ускорила в разы. У Европейского Союза в планах уже через год отказаться от российской нефти. Это означает, что и скорость процесса, когда Россия не будет получать деньги, с полутора десятилетий сократилась до двух лет. А что такое Россия без денег, мы с вами прекрасно понимаем — это неспособная страна, которая сразу начнет рушиться на куски, потому что каждый из регионов будет думать о своей безопасности, а не о том, что кому-то захотелось сделать в далекой Москве.

Поэтому этот вопрос не в мыслителях, а в том, что реально. Думаю, на Западе сейчас стоило бы некоторым не мыслителям, а практикам задуматься над тем, что будет не через два-три года в контексте новых выборов, а над тем, что должно быть глобально в перспективе семи-десяти лет, и к этому готовиться. Поверьте, мы с вами это приятное событие еще отметим бокалом шампанского.

Владимир Огрызко, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».