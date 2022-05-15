Утром во Львовской области прогремела серия взрывов

Утром во Львовской области прогремела серия взрывов4
- 15.05.2022, 8:06
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Первые подробности.
Утром 15 мая во время воздушной тревоги на Львовщине прозвучала серия взрывов. Местные жители начали публиковать в Сети фото неба над регионом, на кадрах был дым.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Telegram-канале, что в области работает противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины, поэтому звуки взрывов "могут быть от ее работы".
Зинкевич призвал не публиковать фотографии и видео с мест, где были слышны взрывы.
В Сети все же появились несколько снимков, на которых виден дым в небе, похожий на работу ПВО. Люди делали кадры без фиксации местности.