Ученые нашли в Норвегии уникальную стрелу с перьями возрастом 1500 лет 1 15.05.2022, 9:42

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Открытие стало возможным благодаря таянию ледников.

За счет того, что в Норвегии начали таять ледяные щиты, археологи смогли обнаружить огромное количество древних стрел. Они сохранились в весьма неплохом состоянии и могут предоставить много интересной информации.

Об этом сообщает IFLS.

Очень много стрел было обнаружено вокруг гор Ютунхеймен, окруженных ледяными участками. Данные горы расположились в южной части Норвегии. Самым основным открытием стала уникальная находка, возраст которой достигает практически 1500 лет. Археологи нашли стрелу, изготовленную в железном веке.

Исследователи были крайне удивлены тем, что стрела сохранилась в отличном состоянии. Заостренный железный наконечник, бечевка и даже перья остались практически в изначальном состоянии. Создается впечатление, что стрела была утеряна не так давно. Бечевка, которая находится на переднем наконечнике лезвия, все еще надежно была закреплена. Она нужна была для того, чтобы снизить опасность обрыва во время контакта.

На месте, где проводились исследования, это была не единственная уникальная стрела. Также было найдено еще 7 стрел. Одну из них обнаружили в пруду, заполненном талой водой. По предварительным оценкам, данная стрела была изготовлена еще в каменном веке, а ее возраст достигает 4000 лет.

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