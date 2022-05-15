Белорус съездил за покупками в Польшу и сэкономил колоссальную сумму 32 15.05.2022, 10:04

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Предприимчивый мужчина поделился своими секретами.

Сергей съездил из Гродно в Польшу через ПП "Берестовица - Бобровники" и рассказал о каждом своем шаге: как ехал, что покупал, сколько сэкономил и как "обжегся" на ВАТах. Получилась инструкция поездки в Польшу.

Портал "АвтоГродно" публикует рассказ от первого лица.

"У меня польская виза еще со старых времен: до всех событий получил ее на три года. Сейчас она заканчивается, а раз границу открыли – шанс упускать было нельзя. Я поехал в Польшу, чтобы купить индукционную панель, немного продуктов и лекарств. Ехал с другом, который за неделю до меня успел съездить в Польшу и на его автомобиль уже была оформлена страховка.

Стоимость страховки "Зеленая карта" на авто для поездки в Польшу

Отмечу, что страховка в Польшу на легковой автомобиль, она же "Зеленая карта", стоит 30 евро на 15 дней и 50 евро на 1 месяц. Ее можно сделать вблизи пункта пропуска "Берестовица", куда мы и направились. Напомню, пункт пропуска "Брузги" до сих пор закрыт.

Мы выехали из Гродно в 15:00 и через час приехали на границу, очередей не было вообще. Важный нюанс: сразу на границу ехать не нужно – сначала необходимо зарегистрироваться в электронной очереди.

Электронная очередь у ПП "Берестовица"

У въезда в поселок Пограничный нужно повернуть налево, на большую парковку. Подъезжаем к шлагбауму, он открывается – заезжаем на стоянку.

Персонал стоянки считывает номера по камере у въезда и регистрирует авто в электронной очереди. На стоянке есть большое табло, где выводятся номера автомобилей, которые могут выезжать к границе.

После того, как ваш номер появится на табло, у вас есть 30 минут чтобы покинуть площадку и потом еще 30 минут, чтобы доехать до пункта пропуска. Конечно, время дают с большим запасом.

Мы выехали с площадки в 16:30, кстати, выезд организован через другой шлагбаум, и направились к пункту пропуска.

Приехав на границу, мы были третьими в очереди на таможенном контроле.

Здесь же мы оплатили сбор за "ковид" в размере 32 рубля (1 базовая) и сделали это через ЕРИП, а в окошко показали скрин с телефона электронного чека об оплате.

Сколько стоит сбор за дезинфекцию транспорта – не знаю, мы ехали до 1 мая и этот сбор еще не действовал.

Белорусскую сторону проехали достаточно быстро.

Что взяли в "Дьюти фри "?

Отъезжая от белорусского пункта пропуска, мы не могли проехать мимо магазинов "Дьюти фри". В этих "шопах", к слову, был неплохой выбор. Мы выбрали по литру виски. Остановились на недорогом виски Claymore – 8 евро за литр. У нас такой вообще не продается.

В ПП "Бобровники" был такой казус. К нам подошел парень-белорус и пояснил, что поляки высадили его из маршрутки и дали штраф 60 евро за то, что нашли у него 6 пачек сигарет и 2 килограмма сала. Парень ехал на работу в Польшу. Он попросил нас помочь оплатить ему штраф и подкинуть до Белостока, у него с собой не было наличных денег. Мы немного подождали, пока он оплачивал штраф, и с учетом этого проехали всю границу за 2 часа.

Отдельно добавлю, что никакой ПЦР-тест на границе не нужен.

Когда выехали из ПП "Берестовица – Бобровники", очередь в обратном направлении была огромна – на часов 6.

Мы решили, что приехать в очередь к Бобровникам было бы идеально к полуночи, потому что нет особой разницы, становишься в очередь в 9 вечера или в 12 ночи – в это время уж слишком большие очереди не собираются.

Где закупались в Польше?

В Белостоке у нас были запланированы четыре места для посещения: "Ашан", аптека, "Медиамаркет" и "Бедронка" на обратном пути. Я раньше всегда покупал продукты в двух магазинах. Что-то есть в одном, что-то в другом и получается хороший выбор. Например, мои дети без ума от пончиков, которые пекут в "Бедронке", в ней же часто бывают хорошие акции на продукты. И работает этот магазин до 22. Давней традиции решили не изменять.

Нюанс с ВАТами (Tax Free)

Конечно, за два года ситуация с ВАТами поменялась.

Во-первых, теперь многие мелкие точки не оформляют ВАТы. Например, я раньше закупался в одной и той же аптеке на рынке и мне всегда выписывали Tax Free, теперь у них такой опции нет. Продавец пояснял моему другу во время прошлой поездки, что участие в программе Tax Free для них обходится в 1000 злотых в месяц, а пока нет большого потока покупателей из Беларуси, то и нет смысла участвовать в этой программе.

Во-вторых, в "Медиамеркете" при оформлении VAT у меня спросили, хочу ли я получать возврат денег по Tax Free на карточку или по-старинке, во время личного повторного визита в этот магазин. Я выбрал возврат на белорусскую банковскую карточку и прогадал.

Выплату на карточку я получил через 6 суток после проезда границы, но деньги поступили по очень невыгодному курсу – получилось 45 долларов вместо 55, которые я мог бы получить при личном визите в Польшу.

При оформлении возврата VAT на карточку необходимо указывать свой номер телефона, куда приходят сообщения от Global Blue

Очередь в сторону "Бобровников" и ПП "Берестовицы"

К польско-белорусской границе мы приехали около 23:00. Очередь в "Бобровниках" была наполовину короче, чем та, которую мы видели днем во время выезда с пункта пропуска.

Очень понравилось, что в очереди был порядок: мимо нас постоянно проезжала "страж гранична" и не позволяла особо умным товарищам вклиниваться впереди. Было заметно, как "разведчики" ездили в начало очереди, но потом возвращались и становились в конец очереди, как и все люди.

Нам повезло, автомобили запускали в пункт пропуска большими группами. Поляков прошли быстро, у нас были оформлены электронные ВАТы.

Затем мы заехали в "Дьюти фри" при движении от польского к белорусскому пункту пропуска и докупили по литровому виски "Джон Джеймсон" за 17 евро. Сколько он стоит у нас – не знаю, но явно существенно дороже, по моим ощущениям около 100 рублей за литр.

Нормы на товары и алкоголь при въезде в Беларусь

При въезде в Беларусь можно везти 3 литра спиртного любой крепости.

Но если ездишь чаще 1 раз в 7 дней, то обратно в Беларусь можешь везти 1 литр алкоголя.

А если ездишь еще чаще (1 раз в 3 дня), то провозить можно лишь пол-литра алкоголя.

Что касается вещей, то с 28 апреля в Беларусь можно провозить товары для личного пользования на сумму до 1 тыс евро и весом до 31 кг. Мы ехали еще по старым нормам (25 кг на человека) и проходили впритык. У нас с собой были подвесные весы и мы все пакеты перевешивали.

Напомню, если стоимость товаров превысит нормы, нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. Такой горький опыт уже был, поэтому за весом следили строго. А ведь так хотелось еще стиральных порошков купить домой.

Кстати, алкоголь считается отдельно и его взвешивать вместе с другими товарами не нужно.

В белорусском пункте пропуска работало 2 красных канала, мы стали в один из них, чтобы задекларировать индукционную панель. В каждой очереди было по 20 машин, но двигалась она быстро. Мы простояли около часа.

Интересно, что все это время мы пытались подать электронную декларацию на сайте таможенной службы, но у нас ничего не получалось. Возможно, это потому, что мы заполняли форму через мобильные телефоны. Помню, раньше я звонил домой жене и она быстро оформляла декларацию через компьютер. Кстати, в ПП "Берестовица" есть отдельный красный канал для тех, кто оформил эту декларацию в электронном виде.

Мы выехали с границы в 4 часа утра и уже в 5 часов утра были в Гродно. Пробег автомобиля по маршруту Гродно - Белосток - Гродно составил 275 километров.

Что купили в Польше и сколько сэкономили?

Варочная панель Samsung NZ64T3707C1 стоит в Беларуси 1600 рублей. В Белостоке я ее купил за 950 рублей и еще 150 рублей мне вернулись в качестве Tax Free (могло бы быть и еще больше, если бы не перевод на карточку). В итоге экономия только на одной варочной панели составила 800 рублей. Одна эта покупка окупила наши расходы на дорогу.

Очень хорошая экономия получилась на витаминах. Я купил 4 пачки Omega-3 по 60 капсул в каждой за 80 белорусских рублей. В Беларуси они обошлись бы мне в 160 рублей. Также купил 2 упаковки Mаgne-B6, на которых сэкономил еще 28 рублей. Centrum в Польше покупать тоже выгодно, как и витаминные желатиновые фигурки для детей Visolvit Junior, которых у нас нет, а дети их очень любят. В итоге, на лекарствах сэкономил порядка 130 рублей. Если бы на Ваты поставил, было бы еще выгоднее.

Покупка алкоголя в "шопах" тоже позволила существенно сэкономить, я думаю, в районе 50 рублей.

Продукты стали приятным дополнением. Закупился на 145 белорусских рублей. Привожу в пример чеки:

В итоге расходы на поездку составили:

45 рублей - топливо,

105 рублей - страховка,

32 рубля - сбор на границе за "ковид".

Учитывая, что мы ездили с другом и делили расходы на двоих, моя часть расходов составила 90 рублей.

Сэкономить же мне удалось порядка 1100-1200 белорусских рублей.

Теперь грущу, что виза заканчивается. Хорошо бы съездить еще.

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