Италия отбила неожиданно короткую кибератаку РФ на сервера «Евровидения» во время финала конкурса 5 15.05.2022, 13:42

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В качестве организаторов идентифицирована хакерская группа Killnet и ее филиал «Легион».

Полиция Италии утверждает, что помешала хакерским атакам пророссийских групп во время полуфинала и финала песенного конкурса Евровидения, проходившего в итальянском Турине. Об этом сообщает Reuters.

Итальянская полиция утверждает, что во время голосования и выступлений участников как в полуфинале 10 мая, так и во время финала 14 мая, полиция смягчила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру.

В качестве организаторов атаки идентифицирована хакерская группа Killnet и ее филиал «Легион». В сообщении не уточняются детали атаки, а также действия, предпринятые властями.

В Telegram-канале, координирующем группу «Легион», вечером в субботу, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения. Однако эта атака длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.

Впоследствии организаторы были вынуждены убеждать участников группы о том, что кибернападение действительно нужно остановить и призвали «отнестись к просьбе с пониманием».

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