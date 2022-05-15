ВСУ на Харьковщине гонят войска РФ к границе и готовятся освобождать другие территории 15.05.2022, 15:54

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Переход к контрнаступательным действиям был переломным.

Вооруженные силы Украины проводят военную операцию в Харьковской области и оттесняют вражеские войска к границе с РФ на севере. Украинские подразделения работают над тем, чтобы враг вышел с севера региона и после этого будут освобождать другие захваченные территории. Контратаки в данном направлении привели к перелому, поскольку удалось отодвинуть российскую армию и уменьшить число обстрелов по Харькову. Регион остается стратегически важным для оккупантов, так как они намерены создать здесь коридор на Донбасс. Поэтому задача ВСУ – выбить оккупантов и перерезать артерию, по которой идет логистика к Донецкой и Луганской областям. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Его слова приводит издание "Главред".

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он подтвердил сведения, согласно которым войска Украины оттесняют армию РФ к российской границе. Населенные пункты в ОВА пока назвать не готовы, военная операция продолжается. После освобождения севера области украинские вооруженные силы будут освобождать и другие территории.

"Информация соответствует действительности, но пока назвать населенные пункты не можем, потому что идут активные боевые действия, военная операция… Мы должны сделать все, чтобы враг вышел с севера нашей области, и далее уже будем двигаться на освобождение других территорий", - сказал Синегубов.

По словам чиновника, переход к контрнаступательным действиям был переломным – украинским защитникам удалось оттеснить оккупационные войска, после чего число обстрелов по Харькову уменьшилось.

Также он добавил, что Харьковщина по-прежнему остается стратегическим направлением для оккупантов РФ. Они планируют создать "коридор" на Донецкую и Луганскую области. Поэтому задачей ВСУ остается вытеснение вражеских подразделений и перерезание артерии, по которой идет логистика к оккупированным районам Донбасса.

"Наша задача выбить врага оттуда, фактически перерезав ту артерию, по которой идет логистика к этим областям. Кроме того, враг очень четко понимает, что как только мы дадим слабину хоть на любом направлении, то он сразу этим воспользуется. Мы понимаем, что надежды взять Харьков, Харьковскую область он не оставляет", - подчеркнул Олег Синегубов.

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