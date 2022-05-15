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Генсек НАТО: Украине по силам выиграть войну против России

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  • 15.05.2022, 18:31
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Генсек НАТО: Украине по силам выиграть войну против России
Йенс Столтенберг

Планы Путина провалились.

Успехи, которые продемонстрировала Украина в борьбе против российской агрессии от начала широкомасштабного вторжения, показали, что Вооруженные силы Украины могут победить Россию в войне.

Стране-агрессору РФ не удалось воплотить в жизнь свои первоначальные планы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Sky News.

"Украина может выиграть эту войну. России не удалось выполнить свои первоначальные планы", – заявил генсек Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что российским войскам не удалось захватить Киев и Харьков, а теперь они пытаются штурмовать украинские силы на Донбассе – но без особых успехов.

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