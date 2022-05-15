«Лукашенко будет гореть в аду вместе с Путиным» 17 15.05.2022, 21:48

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Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал диктатора.

В интервью Youtube-проекту ЖВЛ украинский журналист Дмитрий Гордон вновь прошелся по Лукашенко:

— Лукашенко оказался лжецом и подонком. Лжец, подонок, фашист. Такая же *****, как и Путин. Это два брата-близнеца. Я никогда не забуду, что с территории братской Беларуси, я люблю белорусов до сих пор, у меня нет к ним вопросов, на мой родной Киев, на Чернигов пошли полчища этих русских орков. С территории Беларуси бомбили наши города, убивали наших людей. Поэтому Лукашенко будет гореть в аду, будет переворачиваться там на крутилах вместе с Путиным", - сказал Гордон.

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