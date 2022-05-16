Россияне отступили на Авдеевском направлении из-за потерь в боях с ВСУ 16.05.2022, 7:32

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Основные удары приходятся на Донецкое направление.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении...",- говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом направлении оккупанты осуществляли обстрелы из всего спектра имеющегося вооружения в авиации включительно с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений подразделений наших войск.

В то же время, на Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активные боевые действия противником не велись, враг пытался осуществлять огневое поражение подразделений наших войск.

"В Мариуполе враг продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь", - добавили в Генштабе.

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