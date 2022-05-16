Что ждет завод автоматических линий в Минске? 16.05.2022, 16:37

Мнение аудиторов.

ОАО «Минский завод автоматических линий им. Машерова» завершило 2021 год с чистым убытком в размере почти 1,5 млн рублей. Аудиторы вынесли заключение, в котором выражают «значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно», сообщает «ОфисЛайф».

Помимо прочего, аудиторы указали на то, что коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствуют нормативам.

При этом за год чистый убыток завода немного сократился: в 2020-м он составил более 2,1 млн рублей. Некоторые цеха предприятия выставили на торги.

Завод автоматических был создан в 1954 году, в 2011-м его акционировали. На нем изготовили более тысячи комплектов автоматических линий, 20 тысяч станков и другого оборудования. Клиентами завода были ВАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, МТЗ, БелАЗ и др. — в том числе предприятия Болгарии, Югославии, Польши, Индии, Турции, Бразилии, Чехии и т.д.

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