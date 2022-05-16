«Мама копила эти деньги больше 10 лет» 3 16.05.2022, 18:10

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Белорусы о том, как их атакуют телефонные мошенники.

В последние месяцы белорусам очень настойчиво названивают незнакомые люди, чтобы сообщить плохую новость: ваш близкий человек попал в беду, срочно нужны деньги. Возможно, вам кажется, что этот развод очень банален. Многие люди тоже так думали, но все равно попались. В итоге заведено 130 уголовных дел. Onliner.by поговорил с теми, кто столкнулся с телефонными мошенниками.

«Мошенники звонили 6 раз и предлагали выпить успокоительное»

Екатерина (имя изменено по просьбе героини) рассказывает о том, что случилось с ее 72-летней мамой. Самой пенсионерке об этом говорить сложно из-за стресса и состояния здоровья — она инвалид третьей группы, а после перенесенного ковида появились новые проблемы.

Екатерина говорит, что и она, и ее мама были в курсе схемы телефонных мошенников.

— Поэтому я все время напоминала маме: «Сейчас орудуют телефонные мошенники. Если кто-то будет звонить, ни с кем не общайся, звони мне». Поэтому я была очень удивлена, что это случилось с моей мамой. Ей до этого звонили с приглашениями на всякие презентации одеял и посуды, но я слышала, как она всегда четко отвечала «здравствуйте, спасибо, ничего не надо» и заканчивала звонок.

В этот раз все было по-другому. Сначала жительнице Октябрьского района Минска позвонили на домашний телефон в 10:21 утра. Девушка представилась «следователем Щербаковой» (естественно, несуществующий человек) и начала рассказывать заготовленную легенду: ваша дочь переходила дорогу в неположенном месте, из-за этого девушка-водитель, некая «Кристина Новикова» (тоже несуществующий персонаж), уходила от столкновения и врезалась в столб.

Мошенница убеждала пожилую женщину, что ее дочь виновата в ДПТ и, чтобы избежать ответственности, нужно собрать и передать курьеру 50 тысяч рублей. Параллельно обещала, что женщина сможет поговорить со своей дочерью, но позже — у нее сломаны ребра, ей зашивают губу, так что надо подождать.

— Все это время мошенники держали маму на телефоне, не давая ей возможности как-то отвлечься, позвонить близким, соседям, кому-то еще.

Мама бросала телефон, но ей настойчиво звонили, предлагали выпить успокоительное и привезти поесть.

Потом уже смотрели распечатку: первый звонок был в 10:21, а всего звонили шесть раз, последний — в 14:25. Думаю, когда мама стала плакать и голосить в трубку, они поняли, что это нужный им человек, ее надо разводить до конца.

Почему назвали сумму именно в 50 тысяч рублей, я не знаю, похоже, у них такая стандартная такса. Мама сказала, что нет такой суммы, ей сказали — давайте что есть. В итоге она передала 4500 долларов и белорусские рубли, пересчитали по действующему курсу — всего 21 430 рублей.

У мамы пенсия 500 рублей, она копила на операцию на суставах и собирала «похоронные», но не говорила об этом, чтобы никого не расстраивать. Я точно не знала, сколько у нее сбережений, думаю, она копила эту сумму больше 10 лет…

Отец недавно умер, это было очень болезненно. А тут еще самым наглым образом обманули. Всю жизнь честно работала, а теперь с ней так поступили.

Как так получилось, что женщина знала о телефонных мошенниках, но все равно попалась?

— Она потом сказала, что это все было как дурман, как гипноз. Ее накрутили так, что когда передали телефон якобы дочери, то она уже не понимала, с кем говорит. Тем более ее убедили, что мне якобы зашивали губу, все было неразборчиво, она услышала только «мамочка, пожалуйста, отдай все что есть».

Ее все время держали на телефоне, не давая возможности проанализировать ситуацию.

У нее закралось подозрение, что что-то не так, ведь я всегда досконально во всем разбираюсь и никогда бы не стала просить куда-то передавать деньги, если не было никакого суда. Но ее параллельно заставили написать шесть каких-то заявлений под диктовку — якобы министру юстиции, в Следственный комитет. Для нее очень тяжело написать предложение, потому что она практически ничего не видит, а тут заставили исписать шесть листов…

Мама Екатерины передала деньги курьеру, который поднялся к ней в квартиру. Вместе с деньгами для отвода глаз попросили «вещи в больницу» — наволочку, простынь и два полотенца. Когда курьер приехал за деньгами, он был в маске, все время стоял боком и держал телефон возле уха.

О том, что она стала жертвой мошенников, женщина узнала вечером, когда ей позвонила Екатерина. Стали во всем разбираться, обратились в милицию.

— Конечно, это огромный стресс, слезы. Мама даже не сразу осознала, что так вообще все могло произойти, она даже ночью не спала, была в состоянии отрешения, не верила никому, спрашивала: а вдруг это приходили потом тоже ненастоящие следователи. Только потом пришло осознание, что случилось.

«Когда сказали про дочь, это было как ножом по сердцу»

У 84-летней Валентины Николаевны похожая история, только в ее случае мошенники немного изменили схему развода.

— Звонили на домашний телефон: «Мама, я в больнице. Мама, меня судить будут». И быстро-быстро все это. А я ей: «Говори понятно, что случилось. Я ничего не понимаю».

Женщина, притворившаяся дочерью Валентины Ивановны, рассказывала такую легенду: у меня губа разорвана, не могу нормально говорить, переходила дорогу, в это время говорила по телефону и стала виновницей аварии.

— Потом подключилась якобы адвокат, начала рассказывать, что в аварии пострадала девушка, ее родители будут подавать в суд, но можно все уладить. В начале мне было, знаете, как ножом по сердцу, так я испугалась, когда сказали про дочь. Я уже немного очухалась и спросила, каким образом можно уладить. Говорю: «Сколько?» Отвечают, что 50 тысяч.

Тогда у меня все прояснилось, и я спросила: «Всего?» И «адвокат» бросила трубку.

Валентина Ивановна говорит, что слышала о такой схеме развода, но когда начали говорить про дочь, было сложно не поддаваться эмоциям.

— Имя дочки я, наверное, сама назвала, а дальше они зацепились и тоже говорят — вот, Лена в больнице. Единственное, не понимаю, как они меня нашли и знали, что есть дочь.

Вам звонят мошенники. Что делать?

Два пункта, о которых нужно помнить:

обращайте внимание на номер, с которого поступает звонок;

если вам звонят с подобными просьбами, немедленно прекратите разговор и перезвоните родственникам.

С марта в Минске возбуждено уже более 130 подобных уголовных дел. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить у минчан свыше 1,6 миллиона. По подозрению в телефонном мошенничестве задержаны 36 человек, это граждане Беларуси и России, сообщает СК.

Согласно материалам уголовных дел, часть фигурантов созванивались с потерпевшими, некоторые — забирали у них деньги и передавали гражданкам России, которые в свою очередь переводили их на электронные кошельки или покупали криптовалюту.

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