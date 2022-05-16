В Беларуси придумали, как получать больше денег от ИП 2 16.05.2022, 20:04

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Что хотят изменить на этот раз.

Год для белорусских ИП начался с неприятных изменений. Им увеличили ставки единого налога в 2-4 раза, по многим видам деятельности запретили работать по упрощенной системе налогообложения. Но похоже, что на этом государство решило не останавливаться. В первом чтении законопроекта «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования» депутаты одобрили изменения, которые в том числе касаются отмены льгот по отчислениям в ФСЗН. «Наша Ніва» разбиралась, кто и сколько будет платить.

Кого коснется отмена льгот?

На текущий момент в Беларуси существует определенная категория ИП, которая пользуется льготами по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения.

К таким предпринимателям относятся:

— лица, находящиеся в рабочих, а также связанных с ними отношениях — то есть ИП, которые параллельно работают на другой работе (причем величина ставки значения не имеет);

— пенсионеры;

— студенты средних специальных учебных заведений и вузов, получающие образование на дневной форме обучения;

— получатели пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

— собственники имущества (участники, члены, учредители) юридических лиц, выполняющих функции руководителей этих юридических лиц.

Новая редакция закона предусматривает отмену льгот в отношении вышеперечисленных лиц. Иными словами, если изменения вступят в силу, то отчисления в ФСЗН будут платить все индивидуальные предприниматели.

Сколько нужно платить?

Размер взносов в ФСЗН составляет 35% от минимальной заработной платы (29% пенсионное страхование, 6% — социальное). Минимальная сумма за 2021 год составила 1705 рублей.

По состоянию на апрель текущего года минимальная зарплата равнялась 480,96 рубля — соответственно, за этот месяц ИП должен будет заплатить 168,33 рубля. Окончательная сумма за год неизвестна, поскольку минимальная зарплата растет, но даже если она останется на текущем уровне, то за 2022 год каждый ИП должен будет отдать более 2000 рублей в ФСЗН.

Уплата взносов осуществляется в течение года, но не позднее 1 марта следующего года.

Исходя из обнародованной информации, законопроект не предусматривает отмены возможности не оплачивать взносы за тот период, когда ИП не осуществлял деятельность. Такая возможность у них появилась только в 2018 году. В период с 2014 по 2018 годы ИП были обязаны платить взносы независимо от того, осуществляют они деятельность, или нет.

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