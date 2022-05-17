Ночью рашисты нанесли удар по Львовской области 17.05.2022, 7:37

1,444

Видео и все подробности.

В ночь на вторник, 17 мая, российские оккупанты совершили масштабную ракетную атаку по Львову. Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет, сработала система ПВО.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он поблагодарил тех, кто хранит небо над городом, пообещал сообщить подробности позже и призвал жителей Львова не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Telegram-канал "Львів Труха" опубликовал видео с места.

Глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий сообщил, что россияне также снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей.

Как сообщал "Апостроф", 15 мая, оккупанты также нанесли удар по Львовской области. В военный объект попало четыре ракеты, две были сбиты. Запуск ракет захватчиков производился с акватории Черного моря. Вероятно, с подлодок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».