В Минске сократили число автобусов, троллейбусов и трамваев на многих маршрутах

В Минске сократили число автобусов, троллейбусов и трамваев на многих маршрутах4
- 17.05.2022, 7:57
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Как изменилось расписание движения?
В Минске на весенне-летний период изменится расписание общественного транспорта, сообщили в «Минсктрансе».
Как пояснили на государственном предприятии, коррективы в расписание некоторых маршрутов были внесены с наступлением весенне-летнего периода и уменьшением пассажиропотока.
Начиная с 16 мая по будням будет выходить меньше автобусов по маршрутам №1, 6, 19, 20С, 25, 26, 29, 32С, 35, 38, 42, 50С, 54, 57, 61, 69, 71, 74С, 75, 84, 87С, 96, 98С, 107, 123, 127, 144С, 149, 159, 169.
Также сократилось количество троллейбусов, которые курсируют по маршрутам №10, 13, 19, 34, 40, 41, 57, 90.
Реже станут ходить трамваи № 9 и 11.
Кроме того, в весенне-летний период некоторые маршруты будут вовсе отменены. В частности, перестанет ходить автобус №117С «ДС Чижовка – ДС Дражня» и №128 «Каменная горка-4 – станция метро «Каменная горка», а также троллейбус №63 «ДС Юго-Запад – ДС Дружная».