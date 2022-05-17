закрыть
17 мая 2022, вторник, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержан председатель Белорусского независимого профсоюза

2
  • 17.05.2022, 11:00
  • 2,912
Задержан председатель Белорусского независимого профсоюза
Максим Позняков

Максима Познякова задержали люди в штатском на машинах без опознавательных знаков.

Сегодня утром в Новополоцке задержан председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков, пишет «Салiдарнасць».

Его задержали возле детского сада, куда он отвел детей. Задержание производили люди в штатском на машинах без опознавательных знаков.

Отметим, что на днях Максим Поздняков был избран и.о. зампредседателя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Он заменил на этом посту задержанного в апреле Сергея Антусевича, который попал под чистку вместе с более чем десятком других профсоюзных лидеров и активистов независимого профдвижения Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина