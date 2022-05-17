Задержан председатель Белорусского независимого профсоюза 2 17.05.2022, 11:00

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Максим Позняков

Максима Познякова задержали люди в штатском на машинах без опознавательных знаков.

Сегодня утром в Новополоцке задержан председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков, пишет «Салiдарнасць».

Его задержали возле детского сада, куда он отвел детей. Задержание производили люди в штатском на машинах без опознавательных знаков.

Отметим, что на днях Максим Поздняков был избран и.о. зампредседателя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Он заменил на этом посту задержанного в апреле Сергея Антусевича, который попал под чистку вместе с более чем десятком других профсоюзных лидеров и активистов независимого профдвижения Беларуси.

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