Задержан председатель Белорусского независимого профсоюза2
- 17.05.2022, 11:00
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Максима Познякова задержали люди в штатском на машинах без опознавательных знаков.
Сегодня утром в Новополоцке задержан председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков, пишет «Салiдарнасць».
Его задержали возле детского сада, куда он отвел детей. Задержание производили люди в штатском на машинах без опознавательных знаков.
Отметим, что на днях Максим Поздняков был избран и.о. зампредседателя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Он заменил на этом посту задержанного в апреле Сергея Антусевича, который попал под чистку вместе с более чем десятком других профсоюзных лидеров и активистов независимого профдвижения Беларуси.