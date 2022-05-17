В Украине идентифицирован второй российский cолдат-насильник 4 17.05.2022, 11:49

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В марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в селе Броварского района.

Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

«Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал», - отметила генпрокурор.

По данным следствия, уже через несколько дней военное преступление повторилось.

«Этот же военнослужащий ВС РФ вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством. Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается», - резюмирует Венедиктова.

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