О добре и зле 5 Сергей Власов, Евгений Вильк

17.05.2022, 19:03

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В России де-факто сложилась идеология фашизма.

Время размышлений и дискуссий.

Сергей Власов о природе фашизма и нынешней ситуации:

Общим местом стало утверждение, что у путинского режима нет идеологии.

Наверно, можно согласиться, что каких-то официальных документов и программ у России нет. Однако, есть достаточное количество выступлений и текстов политиков/ приспешников режима. Из которых можно сделать вполне определённые выводы. Кроме того, есть признаки, которые легко можно идентифицировать. А, в-третьих, есть действия, которые говорят сами за себя.

Вывод довольно простой и очевидный из всего этого.

В России де-факто сложилась идеология ФАШИЗМА. И путинский режим - это

фашистской режим.

Пройдёмся по признакам.

Википедия даёт такое определение фашизма. Фашизм (итал. fascismo, от fascio —

союз, пучок, связка, объединение; fascio di combattimento — союз борьбы) — идеология и общественно-политическое движение в рамках авторитарного или тоталитарного

милитаристского ультранационализма и соответствующий диктаторский режим с жесткой регламентацией общества и экономики. Характерными признаками фашизма

являются также антилиберализм, отрицание выборной демократии,

социал-демократии, антикоммунизм, реваншизм и вождизм, экспансионизм,

элитаризм,социальный дарвинизм, этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм и расизм и политика геноцида.

Довольно очевидно, что все эти признаки этого определения наличествует в России.

Борис Стругацкий в своём прекрасном эссе "Фашизм - это просто.

Эпидемиологическая памятка" 1995 года дал очень простое определение фашизма: "Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист — это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник "железной руки", "дисциплины-порядка", "ежовых рукавиц" и прочих прелестей тоталитаризма".

Можно даже без комментариев тут обойтись.

Британский политолог и журналист Лоуренс Бритт в 2003 году сформулировал 14 признаков фашизма:

1. Мощный и продолжительный национализм — фашистские режимы постоянно

используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее.

Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах.

2. Пренебрежение к общепризнанным правам человека — из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради "необходимости". Людей заставляют "думать по-другому" или даже одобрять избиения, убийства, продолжительное лишение свободы задержанных и т.д.

3. Выявление врага / искупительные жертвы как объединительная основа — народы при фашистских режимах сплачиваются в патриотичном движении в борьбе протобщей опасности или противника: расовых, религиозных или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, социалистов, террористов и т.д.

4. Преимущественное положение вооруженных сил — даже если в стране есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы.

5. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности — в фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жёстко закреплены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобия.

6. Контроль над СМИ — они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ.

Распространена цензура — особенно в военное время.

7. Маниакальное увлечение национальной безопасностью — страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.

8. Переплетение религии и правительства — правительства фашистских стран

используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная риторика и терминология используются правительственными лидерами, даже когда главные принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства.

9. Защита корпораций — промышленная и деловая аристократия в фашистских

государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть,

создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой.

10. Притеснение профсоюзов — поскольку профсоюзы представляют единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях.

11. Презрение к интеллигенции и искусству — фашистские государства поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности к высшему образованию и к учёным. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже арестам. Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство часто отказывается финансировать искусство.

12. Навязчивая идея преступления и наказания — при фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во многих случаях предпочитают не замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских свобод. Часто создается национальная полиция с неограниченной властью.

13. Необузданное кумовство и коррупция — фашистскими режимами почти всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну.

14. Мошеннические выборы — выборы в фашистских государствах часто

превращаются в фарс. Нередко проводится клеветническая кампания (или даже убийства) кандидатов от оппозиции, законодательство используется для

манипулирования численностью избирателей, границами округов, средствами

массовой информации. Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования выборами.

Что называется - 100% попадание! Все эти признаки фашизма в России есть!

Ну и наконец знаменитые 14 признаков фашизма философа и писателя Умберто Эко:

1. Культ традиции. Есть в России? Есть!

2. Отказ от модернизма. Есть в России? Есть!

3. Культ "действие ради действия". Есть в России? Есть!

4. Несогласие - есть измена. Масса примеров!

5. Страх перед различиями, перед чужими. Масса примеров!

6. Опора на средний класс. Этого нет, поскольку в России среднего класса почти нет

7. Одержимость заговором. Особое мироощущение - все вокруг враги! Достаточно

посмотреть, что сейчас происходит в школах

8. Враг одновременно изображён мощным (мы же не можем бороться со слабыми,

боремся против всего НАТО), но одновременно и слабым (дойдём за 2-3 дня до

Киева!)

9. Нет борьбы за жизнь, есть жизнь ради борьбы. Пацифизм осуждается. Достаточно

посмотреть аресты людей, которые стояли на улице с плакатами: "Мы за мир!"

10. Презрение к слабым. Есть в России? Везде!

11. Каждого воспитывают, чтобы он стал героем. Смерть - это лучшее! Достаточно

посмотреть, какое массовое явление - маленькие дети в военной форме

12. Маскулинизм и культ оружия. Достаточно посмотреть любой телеканал в любой

день.

13. Фашизм строится на популизме. Ещё как!

14. Фашизм говорит на новоязе. Не явно, но есть!

Из 14 признаков в России наличествуют 13 признаков

В итоге вывод очевиден: Россия сейчас несомненно фашистское государство.

Путинский режим - это фашистский режим. А, значит, преступный режим. А история говорит, что такие режимы заканчиваются одинаково: Нюрнбергом! Ждём с нетерпением…

Далее мои размышления. Это не реплика в ответ Сергею, хотя затрагивает схожую тему. Это размышления о нравственных категориях и оценках в политике. И запоздавшее предисловие к циклу "История российской агрессивности".

Как вообще выглядят ДОБРО и ЗЛО.

Прежде чем продолжить "историю агрессивности России" решил сделать одно философское отступление. Мои размышления для дискуссии. Об этических категориях в применении к политике. Тонкая и важная вещь, где мы руководствуемся в основном интуитивными нравственным законом. Но рассмотреть этот таинственный нравственный закон при свете солнца ума все-таки надо.

А вот как устроено само нравственное поле, на котором прорастают наши оценки? Сразу скажу, что я сторонник отчетливого нравственного поля с полюсами добра и зла. Такой позиции в принципе противостоит рассуждение об "ИНТЕРЕСАХ" политических сторон. Предельно циничный политический взгляд заменяет понятие "добра и зла" "интересами". Не могу с этим согласиться, и считаю, что сами "интересы" окрашены в нравственные категории. Думаю, что президентство Трампа послужило вообще очень сильному размыванию самого нравственного дискурса в политике представлением о прагматизме интересов, вместо добра и зла была выставлена как идеал "хорошая сделка" и согласование интересов. Но все-таки этот крен сейчас резко выравнивается с возвращением к нравственному дискурсу, к нравственным оценкам политических лиц и их поступков.

Я полагаю только, что "добро" и "зло" не противостоят друг другу как две равновеликие категории с положительным и отрицательным зарядом. Почти как в атомной физике. Т.е. обнаружили мы некогда, что есть положительно и отрицательно заряженные частицы, обрадовались новому открытию... Но дальше оказалось, что положительная частица атома (протон) совсем не похожа на отрицательную (электрон), они вовсе не зеркальные копии друг друга.

Двадцатый и 21-ый века показали, что ЗЛО бывает абсолютным и цельным. Существуют красные линии при преступании которых политические силы становятся на сторону абсолютного зла. А вот абсолютное ДОБРО в природе почти не встречается. Это бывает в отдельных личностях, но редко встречается среди массовых сил, даже среди сил, которые противостоят абсолютному злу. Абсолютному ЗЛУ противостоит как правило НЕСОВЕРШЕННОЕ ДОБРО.

Если говорить "высоким штилем" и в мистических категориях, то самое достоверное и поверяемое опытом – это существование Дьявола, абсолютного зла. А вот наличие благого Бога, — это сложное дело веры, эмпирическая проверка обнаруживает как правило изъяны на "добром деле". И вот здесь то и начитается очень важная внутренняя работа для тех, кто стоит на стороне добра и пытается постичь его духом.

Очень трудно смириться с тем, что добро несовершенно. И отсюда возникает два соблазна: первое, это соблазн горячей апологии, когда все, что "на стороне добра" объявляется правильным, когда добро хочется напременно считать "совершенным и цельным". Ну, а второй соблазн – соблазн уныния, фрустрации при столкновении с сомнительными деяниями с "доброй стороны", соблазн выпадения из мира абсолютных нравственных оценок в "болото относительности". Последнее, — это явление, с которым очень сильно работает вражеская пропаганда. У вражеской пропаганды всегда два лица. Одно для своих радостно марширующих под мелодии ЗЛА. А другое лицо, — для сомневающихся с той стороны, — "да, да, мы вовсе не говорим, что мы правы, просто все сложно, очень сложно в этом мире, и не так так энергично противостоять тому, что вы называете ЗЛОМ".

Не стоит впадать в уныние "относительности", но не стоит и переоценивать добро, оправдывать те деяния, которые оправдания не заслуживают. Вокруг этого крутится, например вопрос о бомбардировках городов Германии во Второй мировой. Мне было, например, весьма грустно услышать в одной из лекций Марка Солонина, что бомбардировки немецких городов вполне законны были как бомбардировки военных объектов. Бомбардировка города с мирным населением – это черное пятно на той силе, которая боролась с нацизмом.

Можно говорить о том, что вызвало это решение союзников, насколько они были "вынуждены обстоятельствами" к нему, каким был прагматический рассчет и каким реальный военный результат этих акций. Но это в любом случае было решение, выходившее за рамки этически допустимого и в то самое время, и в наше время.

Важно смотреть на добро открытыми, трезвыми и печальными глазами. Это помогает добру стать лучше, чем оно было. Добро если и не бывает совершенным, то имеет возможность совершенствоваться. Правда, только в том случае, если к его прошлому относятся трезво.

Абсолютное ЗЛО тоже нуждается в дифференциации. В зверинце дьявольских тварей живут разные существа. И оттого, что каждое из них абсолютное зло, дракона не надо путать с василиском. Против них действенны разные заклинания. Да и по размерам и степени опасности они разные. Это в общем по поводу коммунизма, фашизма, нового путинского ZЛА и старого российского. Об этом будет отдельный и очень непростой разговор. И в Западной и в Российской среде установилось представление о фашизме, как эталоне и мере всякого зла. Вот об этом как раз пойдет еще речь. Думаю, что это представление 20го века, которое пора исправлять. Не оправдывать фашизм, но изменить оптику взгляда на него, правильно оценить его масштабы и происхождение. Не выдавать больше способного ученика за матерого мастера и учителя. Отправить василиска в свою клетку отдельно от дракона и душить его своими заклинаниями в его особой клетке.

А пока в серии статей об "истории российской агрессивности" речь о становлении особого российского ЗЛА, которое родилось из фантастического представления о фантомной политической нации "славян".

Сергей Власов, Евгений Вильк, telegram

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