Песня года в РФ лишилась половины артистов 15 17.05.2022, 19:24

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Будущее фестиваля под вопросом.

Под угрозой срыва в России оказался телевизионный фестиваль Песня года. Об этом заявил российский музыкальный критик Павел Рудченко в интервью росСМИ.

По его словам, причиной стало то, что РФ посчитала "за нежелательных" множество артистов из Украины. Как известно, в течение последних нескольких лет в мероприятии активно участвовали звезды украинского шоубиза. В частности, София Ротару, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иван Дорн и другие.

Однако из-за того, что эти артисты приняли антивоенную позицию и осудили кровавые действия Кремля, в России их больше видеть не хотят.

"Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию против нашей страны, власти, людей", - сказал Рудченко.

По его словам, в последнее время Песня года держалась на украинских артистах. Поэтому в 2022 году, после вторжения РФ в Украину, на мероприятии, вероятно, выступать будет некому.

Свое мнение по данному поводу высказала и ведущая фестиваля Лера Кудрявцева.

"Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись Песни года происходит в декабре. Если, дай Бог, закончится к этому времени "спецоперация" (война России против Украины - ред.), то наверняка фестиваль будет, если нет, то проведение фестиваля под вопросом", - объяснила Кудрявцева.

Между тем, Рудченко добавил, что вместо ведущего мероприятия, певца Сергея Лазарева, шоу, вероятно, будет вести Александр Ревва.

Отметим, Песню года впервые провели в СССР в 1971 году.

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