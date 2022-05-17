Боррель о потерях России в Украине: Претендуют на мировой рекорд 10 17.05.2022, 20:01

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Высокий представитель ЕС поражен количеством потерь, которые российские войска понесли в Украине.

Потери захватнической армии Российской Федерации в Украине могут составить мировой рекорд для войска, которое осуществило вторжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе.

"Если это правда, что Россия потеряла около 15% своих войск с начала войны, - это мировой рекорд потерь армии, которая осуществляет вторжение в страну", - подчеркнул Боррель.

"И вы имеете перечень имущества, которое Россия похоже потеряла - танки, артиллерию, беспилотники. Это потери, которые были подтверждены. Это также невероятное количество потерь. Я не знаю, могут ли они восстановить эти потери. Но количество потерь российской армии действительно поражает", - сказал Боррель.

По данным британской разведки, Россия потеряла треть сухопутных боевых сил, которые собрала в феврале для нападения на Украину. Из-за чего они вряд ли смогут значительно активизировать наступление на Донбассе в течение следующих 30 дней.

Общие потери врага, по последним данным Генштаба Украины таковы: украинская армия ликвидировала 27-м тысяч 400-а захватчиков. Еще около тысячи рашистов взяты в плен.

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