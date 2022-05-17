закрыть
17 мая 2022, вторник, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицер армии обороны Израиля: План россиян в Украине рушится

2
  • 17.05.2022, 22:17
  • 3,522
Офицер армии обороны Израиля: План россиян в Украине рушится

Защитники Украины поступили не так, как ожидал противник.

Украинские войска, вместо того, чтобы выстраивать оборону под Харьковом, перешли в контрнаступление и откидывают противника от областного центра.

Таким образом план россиян рушится, рассказал офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире национального телемарафона, передает УНИАН.

"…Украина вместо того, чтобы строить оборону под Харьковом, перешла в контрнаступление и откидывает врага от Харькова. Тем самым рушится план россиян…", - заявил он.

По его словам, те силы РФ, которые должны были сковывать защитников Украины, отступают и оголяют фланг войск на Изюмском направлении.

"…вместо того, чтобы заблокировать украинские Вооруженные силы, россияне сняли свои силы с Изюмского направления и перебросили под Харьков", - подчеркнул офицер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип