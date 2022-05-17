В Жабинковском районе загорелся автомобиль скорой
- 17.05.2022, 22:33
Он перевозил в реаниматоре младенца.
В Жабинковском районе загорелся автомобиль скорой помощи, который вез в Минск в РНПЦ «Мать и дитя» грудного ребенка. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС.
Все произошло утром 17 мая: вблизи агрогородка Ракитница Жабинковского района загорелась скорая помощь. Автомобиль перевозил в реаниматоре грудничка в Минск в Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя».
К моменту прибытия спасателей, бригада и перевозимый ребенок находились на улице, а огонь помогли потушить проезжающие водители. Никто не пострадал.
Младенца на прибывшем из Бреста реанимобиле отправили в столицу.
В горевшей скорой повреждена обшивка салона, лакокрасочное покрытие кузова, светоакустическая панель сигнального громкоговорящего устройства.