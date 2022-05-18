Боевой грузинский командир: Украинская армия загнала Путина в тупик 18.05.2022, 12:13

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Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили спрогнозировал дату окончания войны.

Полномасштабное вторжение России в Украину в конце февраля 2022 года как никогда сплотило мир. На стороне Украины воюет все больше иностранных добровольцев. Это представители США, Бразилии, Грузии, Беларуси и многих других государств. В отличие от Путинских наемников, набранных в Сирии, Ливии и прочих странах третьего мира, эти бойцы руководствуются идеологией. Они точно знают, почему и за что воюют. Одним из таких добровольческих батальонов стал Грузинский национальный легион. Его представители защищают Украину с 2014 года, несмотря на препятствия со стороны грузинской власти.

Как обстоят дела на фронте? Какие параллели можно провести, анализируя войну в Украине и нападение России на Грузию в 2008 году? Почему народ и власть Грузии имеют противоположные позиции относительно происходящего в Украине?

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал боевой командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

– Мы знаем, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается на востоке Украины. Как бы вы описали те сообщения и данные, которые оттуда поступают?

– Знаете, сейчас в основном идет обмен артиллерийским огнем, работает тяжелая артиллерия. Выход для нас, чтобы победить в этой перепалке, – это западные партнеры, это своевременная активация и передача тех установок, которые обещали Украине.

– А какие цели Россия преследует на юге Украины?

– У России сейчас единственная цель, чтобы не было тотальной деморализации ее армии, – это выиграть хотя бы на каком-либо направлении, принести маленькую победу, чтобы как-то поднять моральный дух. У них это не получается, конечно же, с самого начала войны.

Еще раз повторюсь: единственная цель, которая сегодня может быть, исходя из провала всей "операции", просто найти какую-то минимальную победу.

– Вспомним 2008 год, когда Россия напала на Грузию. Тогда она так же использовала крейсер "Москва", а также другие корабли и катера. По вашему мнению, насколько болезненной была для России потеря крейсера и двух катеров у острова Змеиный?

– Вы знаете, это был основной российский крейсер в Черном море. Это деморализовало еще и флот. Они использовали его и в 2008 году, и с довольно большим успехом. То, что они его здесь потеряли, говорит о том, что Россия не ожидала от украинцев такого ярого сопротивления - это деморализовало абсолютно всех.

– А катера Россия использовала при нападении на Грузию?

– Особого обстрела с моря не было. Они использовали крейсер, но в основном были ракетные обстрелы. Удары наносились точечно по населенным пунктам, как обычно в стиле России, и по военным объектам. Так что основная часть обстрелов в Грузии пришлась на дальнобойную артиллерию.

– По данным ГУР, сейчас от российских военкоматов требуют обеспечивать по 200 человек для участия в войне в Украине с каждого округа, кроме Москвы. Как вы можете это прокомментировать? Что будет, когда так называемые "добровольцы" закончатся?

– Это говорит о том, что российская армия уже небоеспособна. Она не была боеспособна, как я сказал, с самого начала. Она потеряла ту часть солдат, которые еще могли внести некоторые изменения в войну. Сейчас от безнадежности они просто начали хаотично мобилизовать людей, в том числе наемников в разных странах. В общем и целом, на ситуацию это не повлияет. Это не те силы, с которыми нужно считаться. Это еще один выпад России, который говорит о том, что она в безвыходном положении и даже не понимает, как прекратить войну.

– Как вы можете описать морально-психологическое состояние российских военных, с которыми вам довелось встретится на поле боя? Возможно, вы видели военнопленных, которых брали военные вашего подразделения. Что можете рассказать?

– Можно сказать, что моральный дух очень низкий. У меня не было возможности пообщаться, но моральных дух у них довольно низкий, я это почувствовал.

– В России нагоняют истерию посредством диверсий в городах, взрывов и так далее. Как, по вашему мнению, будут развиваться события?

– Знаете, Россия сейчас занимается абсолютно тем же, чем она занималась на протяжении начала войн на территории бывшего Советского Союза. Она устраивает диверсии на своих территориях. То же самое было в Чечне. Вы помните, они подорвали несколько жилых корпусов своих граждан. Фактически, они убили довольно большое количество своего населения для того, чтобы как-то оправдать боевые действия, которые велись в Ичкерии.

Я просто хочу сказать, что они не прогрессируют, понимаете? И те методы, которые они используют до сих пор в Украине, показали, что это уже старые методы, в это уже никто не верит. Когда весь мир начал поддерживать Украину, делать такие шаги уже не очень умно. Но дело в том, что в это верит сам российский народ, который является практически автором этой войны. Автор этой войны – далеко не Путин, автор этой войны – далеко не политическая группировка людей. Это сам народ, который поддерживает то, что сегодня происходит в Украине. Они охотно поверят во взрывы, которые будет использовать ФСБ для начала мобилизации. Но я еще раз повторяю, что даже довольно хорошая мобилизация со стороны русских не сможет внести какой-то перелом в эту войну.

– Почему Россияне не могут отказаться идти на войну? Ведь пока нет общей мобилизации, каждого заставить воевать невозможно. Даже отказываются заводить дела по этому поводу.

– Они будут насильно тянуть народ. Это говорит о том, что русские хотят воевать, но не могут и боятся. Их будут отправлять воевать, их будут посылать на убой, на них будут открывать криминальные дела и сажать в тюрьмы. При авторитарном режиме это естественный процесс, и Россияне, я думаю, ничего нового и удивительного в этом не увидят. Им нравится такой процесс. Он сделан эксклюзивно для России.

– Сколько сотен тысяч российских военных, которых мог бы собрать Путин, могли бы глобально повлиять на ход этой войны?

– Это не зависит от количества. Сейчас ведется более современная война. Украина показала новую концепцию войны. Сейчас идет в основном обмен артиллерийским огнем. И Украина в этом обмене побеждает, потому что мы получили, получаем и будем еще получать артиллерийские установки, которые помогут нам победить в этой войне. Мобилизация живой силы не может дать такой эффект, который нужен Путину. Здесь даже разговор идет не о захвате Украины, а о захвате востока Украины. Вряд ли они смогут сейчас изменить это.

Сейчас ситуация будет меняться абсолютно радикально в другом направлении, так как мы получили ленд-лиз и скоро будем получать ту специфическую технику, которая нужна Украине. И это изменит ситуацию очень быстро. Вы сами посмотрите за динамикой войны после того, как мы получим те артиллерийские установки, которые нам нужны.

– Глава ГУР считает, что есть несколько вариантов завершения войны после нашей победы. Первый – это разделение России на три и больше частей, а второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ, но при смене руководства страны. В последнем случае новый президент может сказать, что Россия не при чем в этих процессах, мол это Путин был болен, и отдаст все оккупированные территории странам. Какой из этих вариантов вам кажется наиболее вероятным?

– Процесс разложения России уже начался вместе с экономическим ослаблением. Все страны, которые насильно удерживаются российской федерацией, конечно же, будут требовать независимости. Этот процесс уже начался, и он необратим, потому что как бы Россия не хотела завершить завтра войну с Украиной, те санкции, которые уже действуют против России, не остановятся. И это разрушает экономику. Как бы они не хотели это преподнести в другом свете, российская экономика разлагается. Это повлечет за собой разложение тех насильно удерживаемых государств, которые входят сегодня в Россию. Это недолгий процесс. Просто посмотрев на то, что сегодня происходит в России, можно проследить за процессом разложения. Даже смена политической власти никак не повлияет на распад России.

– Тех людей, которые воюют на стороне России, Путин собирает в Сирии, Абхазии, Африке. За Украину воюют не наемники, а добровольцы. Кто эти люди, можете сравнить?

– Все дело в мотивации людей. Когда люди мотивированы финансово, это не может повлечь за собой тот эффект, которого ожидает Путин. Что касается наших бойцов, то на днях я привез двоих наших раненных американцев, один из них довольно тяжело. Парень очень молодой и очень профессиональный. Он потерял зрение, к сожалению. Мы увидели его отца и поняли, что этот парень - не просто лояльный турист, понимаете? Идеологически он понимал, куда ехал. И не только он. Даже его семья понимала, куда отпускала своего сына. В этом и есть радикальное отличие между наемниками и идеологически настроенными добровольцами. Это боевой дух.

– Советник главы Офиса президента считает, что война может длиться ближайшие 20 лет. Боевых действий, вероятно, станет меньше. Как вы думаете, на сколько затянется война в Украине?

– Я радикально не разделяю это соображение, потому что, во-первых, мы еще не получили ту массу вооружения, которое необходимо для завершения войны. Мы не можем судить, что она продлится десятки лет - это абсолютно не так. Я думаю, что война завершится в скором будущем. Вполне вероятно, этим летом. Та специфика, которую будет использовать сейчас Украина, завершит эту войну очень быстро. Я сомневаюсь, что эта война продлится больше 2-3 месяцев.

– Поговорим о военном опыте Грузии. Известно, что страна начала переводить армию на стандарты НАТО еще в первой половине 2000-х. К сожалению, Украина отставала от этих темпов. Но сейчас мы видим, что в Украине создается уникальный опыт, в последние годы мы перенимали стандарты НАТО. Насколько изменилась украинская армия за последние 8 лет? Можно ли говорить, что сегодня украинская армия - это действительно современная армия, пример с которой могут брать и другие страны?

– Знаете, на протяжении этих восьми лет мы говорили о натовском уровне подготовки, стиле ведения боевых действий. Я думаю, сегодня Украина сама стала тем стандартом ведения боевых действий, с которого в будущем будут брать пример другие страны. Уже берут, в принципе, потому что началось перевооружение ряда стран НАТО. Они начали брать пример как раз с практики Украины. В Украине уже уровень ведения боевых действий настолько высок, что в будущем она будет примером для стран НАТО. Так оно и есть. Украина сегодня защитила НАТО.

– Понятно, что народ Грузии и власть Грузии - разные вещи. Народ поддержал Украину, а власть колебалась. Может ли наступить момент, когда и власть Грузии поймет, что пришло время бороться, отвоевывать эти квазиреспублики, которые только Россия признала? Возможен такой сценарий?

– Судя по власти, которая представляет сегодня политическую элиту - это невозможно. Грузинский народ уже вынес приговор грузинским политикам. На следующих выборах они этот приговор утвердят, понимаете? Грузинская власть сегодня на 100% пророссийская. Война в Украине сняла маски с грузинской политической элиты. Все четко это увидели. Украина сыграла колоссальную роль сегодня для Грузии и для разоблачения коллаборантов. В данном случае грузинская власть не будет действовать. Она наоборот будет лить воду на политические процессы в России.

– Спикер парламента Грузии отклонил приглашение посетить Бучу и Ирпень. Он назвал его неуместным. Можно ли называть такие вещи неуместными - посмотреть на то, что творили кремлевские нелюди и высказать позицию?

– Вы знаете, это обычные коллаборанты, которые связаны с Россией. Сегодня им диктуется то, что надо сделать, что можно делать и нельзя, из России. Так что я не удивляюсь действиям грузинской власти.

К сожалению, это очень больно для меня и для тех ребят, которые сегодня представляют реальную Грузию в Украине, которые представляют практически народ Грузии. Наше мнение абсолютно радикально отличается от той коррумпированной группы людей, которая называет себя властью. К сожалению, пока что мы с этим сделать ничего не можем.

– Грузинские добровольцы, которые едут воевать в Украину, не имеют с этим проблем? Власти Грузии не перешли ту красную линию, когда начинают преследовать людей за это?

– Конечно, перешли. Дело не в том, чтобы преследовать, потому что потом их будет преследовать грузинский народ. Когда первый самолет с грузинскими добровольцами должен был приехать еще в начале войны – это легионеры, которых мы собрали в Грузии – грузинская власть отменила тот рейс и не посадила самолет, который должен был перевезти 360 человек. То есть эти проблемы создаются нам перманентно, начиная с 2014 года, после того, как мы здесь появились. Просто сейчас это стало четко и ясно для всего народа. Потому я и говорю, что это сыграло ключевую роль для вынесения приговора грузинской власти грузинским народом.

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