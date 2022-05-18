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CNN заснял эпическую битву у Белогоровки

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  • 18.05.2022, 16:36
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CNN заснял эпическую битву у Белогоровки

Американский телеканал показал свидетельства доблести украинских военных и страшного разгрома оккупантов.

Операторы американского телеканала CNN засняли свидетельства доблести украинских военных и страшного разгрома рашистов, пишет советник МВД Украины Антон Геращенко.

Тех самых, которых недалекие командиры посылали форсировать Северский Донец, понимая, что они идут на верную гибель.

Корреспондент Сэм Кайли побывал в поселке в 20 километрах от Северодонецка, а также на месте сражений и рассказал всему миру, почему Белогоровка стала для россиян второй Чернобаевкой.

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