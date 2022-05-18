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В России обещают Финляндии «сюрприз» от российских военных за вступление в НАТО

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  • 18.05.2022, 18:47
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В России обещают Финляндии «сюрприз» от российских военных за вступление в НАТО

Представительница МИД РФ истерично отреагировала на решение Финляндии.

Одиозная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова истерично отреагировала на решение Финляндии вступить в НАТО. Она заявила, что за такое решение страну ждет "сюрприз" от российских военных.

Об этом пишет пропагандистское РИА Новости.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", - заявила Захарова на брифинге.

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