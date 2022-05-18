В пинском Евроопте продавали российские огурцы с двухкратным превышением нитратов 18.05.2022, 21:19

Остатки партии изъяли.

В пинском магазине сети «Евроопт» продавали огурцы, в которых содержание нитратов было превышено в два раза, сообщает Медиа-Полесье со ссылкой на результаты проверки, проведенной центром гигиены и эпидемиологии.

Во время проведения отбора проб пищевой продукции на лабораторное исследование были взяты свежие огурцы, выращенные в открытом грунте в поселке Озерный под Саранском. Их упаковали 30 апреля. В Беларуси партию огурцов, весом 16 кг, привезли в магазин «Евроопт» в деревне Пинковичи.

Согласно протоколу испытаний, в огурцах было более чем в 2 раза превышено содержание нитратов. При нормативном значении — не более 400 мг/кг фактическое содержание нитратов составило 951±92,44 мг/кг.

Было вынесено предписание об изъятии остатка партии огурцов общим весом 3,278 кг.

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