Под Купянском ВСУ уничтожили российский истребитель 2 18.05.2022, 23:01

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иллюстрационное фото

Радиоперехват.

Военнослужащие Вооруженных Сил сбили очередной вражеский самолет в украинском небе. Инцидент с российским Су-34 произошел вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко в Facebook.

Истребитель-бомбардировщик РФ защитники Украины сбили в Харьковской области. Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", – написал офицер Кочевенко.

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