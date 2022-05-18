Под Купянском ВСУ уничтожили российский истребитель

Под Купянском ВСУ уничтожили российский истребитель2
- 18.05.2022, 23:01
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Радиоперехват.
Военнослужащие Вооруженных Сил сбили очередной вражеский самолет в украинском небе. Инцидент с российским Су-34 произошел вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко в Facebook.
Истребитель-бомбардировщик РФ защитники Украины сбили в Харьковской области. Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.
"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", – написал офицер Кочевенко.