«Построили дом для лошадей, а сами жили в палатке» 19.05.2022, 8:25

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Необычная история белорусского ранчо.

Эта история началась семь лет назад. Молодые супруги Михаил и Мария Давыдовы жили и работали в Минске, а потом резко изменили судьбу — переехали в деревню Коновалово под Витебском и буквально на пустыре создали конное ранчо «Белый клевер». Здесь обучают верховой езде, проводят конные экскурсии, прогулки и походы, фотосессии с лошадьми, сеансы иппотерапии. Сюда приезжают туристы и просто люди, которые хотят хотя бы ненадолго вырваться из города на природу. Мария Давыдова рассказала Onlíner, как любовь к животным помогла создать бизнес с нуля.

Мария — минчанка, Михаил — витеблянин. Познакомились они, когда девушка училась в Витебском государственном технологическом университете на художника-дизайнера. Поженились, жили в Минске, но думали про дом за городом.

А у Марии была еще и своя мечта — иметь лошадь. Этих животных она любит с детства: все время рисовала их, читала про них книги, смотрела фильмы. В 12 лет девочка занялась конным спортом.

— После университета я работала на шелковом комбинате в Витебске, оттуда ушла в декрет. Когда дочка подросла, муж спросил: «Чем думаешь заниматься дальше?» Я и поделилась своей мечтой: хочу конное ранчо в стиле вестерн, это будет нашей фишкой, отличием от других подобных клубов в Витебске. «А давай!» — согласился Михаил.

На воплощение мечты Марии семья поставила все, продав квартиру в областном центре. Михаил объездил многие деревни под Витебском, пока не остановился на Коновалово: рядом несколько озер, поля, лес. Купили тут участок, привезли первых лошадей, обустроили для них леваду — площадку для пастьбы.

— На нашем участке был «хмызняк», мусор. Муж все расчистил, заложил фундамент нашего дома. Но первым делом за месяц построил конюшню. А сам до ноября жил в палатке. Я приезжала помогать ему и работать с лошадьми. Стройка нашего дома растянулась, и года четыре мы жили в коридоре. Но сейчас бытовые сложности уже позади.

Сегодня в аренде у семьи 3 гектара земли и табун из 12 лошадей. А тогда, в 2015-м, их было 3.

Подходим к круглой арене — ее специалисты называют бочкой. Здесь лошадей моционят: человек гоняет животное по кругу, чтобы оно постоянно было в движении, развивало мускулатуру.

В бочке находится Гвинея. Это самая маленькая лошадка на ранчо. Утром, пока с ней не занимается инструктор, животное отдыхает. Увидев нас, лошадь подходит к ограждению и вытягивает голову: «Надеюсь, вы не с пустыми руками?»

— Гвинея очень любит морковку. Обычно посетители приезжают к нам с угощением. И Гвинее, наверное, достается больше лакомства, чем другим. Она еще жеребенок и сейчас линяет. А когда подрастет, будет чубарой масти: вся в красивых пятнышках.

У каждой лошади в конюшне свой «домик», который называется денник. Многие животные работают: на них гости ранчо занимаются верховой ездой, ездят на прогулки, арендуют для фотосессий.

Не занятые работой лошади пасутся. Одних охраняет электропастух, а часть находится на привязи.

— У лошадей очень разные характеры. К людям они относятся миролюбиво, а вот к собратьям — по-разному. В электропастухе пасутся стабуненные животные, то есть те, которые друг друга принимают и дружат. А те, кто задирается, кусается, «не вписывается» в коллектив, стоят отдельно на веревке. На этом пастбище они едят траву, а еще сено из рептуха — это сеточка-кормушка, привязанная к дереву. Лошади подходят к ней и потихонечку скубут сено.

Многие люди воспринимают лошадь как помощника в сельском хозяйстве. Но она не только пашет огород.

— Это очень сильно развитая культура. Лошади — умные животные, у них хорошо развита логика. С ними можно работать не только верхом, но и учить голосовым командам, жестам, — объясняет Мария. — Но есть правило: какой бы доброй ни была лошадь, сзади к ней подходить нельзя. В среднем она весит 600 килограммов и бьет на 3 метра назад. Это чтобы вы понимали, какой силы может быть удар и насколько далеко ее надо обходить. Но по своей психологии это животное-жертва: в случае опасности первое, что оно делает, — это убегает. Если нет возможности убежать, оно защищается. А защищается тем, что у него самое сильное, — задними ногами.

Ранчо постоянно расширяется. Скоро здесь будет необычная гостиница: и для лошадей, и для людей.

— На первом этаже разместится конюшня, а на втором — комнаты для гостей. Получается так: под каждым гостиничным номером денник. Идея взята у американцев, они же фанаты жизни с лошадьми. Летом в гостинице можно будет снять комнату со всеми удобствами. А раньше туристы жили у нас в теплое время года в зоне кемпинга, в палаточном городке, — объясняет хозяйка.

Под палатки, по ее словам, подбивали сено, чтобы было теплее. Сверху еще натягивали тент от дождя.

— В прошлом году у нас находились две смены детского лагеря. Ребятам так понравилось, что в этом делаем уже три, причем они уже набраны. Дети проводят с животными целый день. Это тренировки, прогулки верхом и полное погружение в лошадиный быт: уборка в денниках, чистка животных и так далее. Проводим такие же уик-энды и для взрослых: утром — занятия верхом, а вечером — шашлык, прогулка на озеро. Такой отдых здорово отключает от проблем.

Как шутит Мария, лошадиная ферма — производство безотходное.

— Видите, какая огромная куча! Это у нас зона «черного золота». Местным жителям раздаем навоз бесплатно. Все деревенские огороды — на удобрении от наших лошадок. А остальное загружаем в мешки и везем в Витебск, в частный сектор. Там навоз продаем. Кстати, в этом году люди как никогда активно ринулись сажать грядки. За весну «черного золота» на этом «складе» стало значительно меньше: раскупили дачники.

Но в целом, отмечает Мария Давыдова, конное ранчо — «скорее не бизнес, а дорогое хобби»:

— В прошлом году только вышли на самоокупаемость.

Некоторых настораживает название деревни — Коновалово. Но на ранчо таким гостям объясняют, что «коновал» — это не какой-то там мучитель лошадей, а знахарь, который лечил их в старину.

Что животных тут очень любят, видно даже по сытому и ласковому коту Арчо. По характеру он точно не ковбой, а скорее сибарит: греется на солнышке, хорошо ест и живет в свое удовольствие. Но мимо пушистого лежебоки редко кто может пройти просто так, все обязательно его приласкают.

На стене конюшни — череп быка. Он же и на логотипе ранчо.

— Это мой трофей, я нашла его в поле, — с гордостью делится Мария. — Как-то ехали с мужем верхом, а впереди — белое пятно. Подъехала, вижу: бычий череп. Муж отговаривал, но я забрала его домой. С тех пор он охраняет нашу конюшню. Это наш тотем, наша символика, наша защита и наш логотип. И я рада, что за нашим символом стоит настоящая история.

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