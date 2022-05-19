Сибиряк, чуваш и бурят: ВСУ отправили в РФ «грузом 200» группу офицеров 19.05.2022, 8:41

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Заблудились на «учениях», но уже правильно вернулись домой.

По состоянию на 18 мая украинские защитники ликвидировали уже 28 300 российских оккупантов. В сети показали фото и назвали имена троих из них.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

В частности "занятия по топографии в военном училище пропустили": капитан Селезнев Ярослав из Бийска, старший лейтенант Сергеев Владимир из Чувашии и старший лейтенант Будников Олег из Бурятии.

"Заблудились на учениях, но уже правильно вернулись домой", - резюмировал Анатолий Штефан.

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