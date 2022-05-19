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Когда оккупанты в Украине «выдохнутся»: прогноз военного эксперта

  • 19.05.2022, 10:41
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Когда оккупанты в Украине «выдохнутся»: прогноз военного эксперта

Российские подразделения сильно покорежены и истощены.

Войска русских оккупантов в Украине окончательно "выдохнутся" (в первую очередь на Изюмском направлении) уже через несколько суток.

Такое мнение высказал в очередном комментарии Украина 24 известный военный эксперт Олег Жданов.

Наступательные действия невозможно вести месяц подряд без передышки ‒ необходимо периодически заниматься пополнением резервов, говорит специалист.

По словам Жданова, войска русских оккупантов, которые находятся на украинской территории, сильно покорежены и истощены.

"Мой анализ говорит о том, что еще три-четыре дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении. Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, надо пополнять резервы и восполнять потери. А такого пополнения нет", - сказал он.

Жданов отметил, что командование украинских войск вовремя поймало момент истощения сил противника и контрударом сбило потенциал оккупантов к наступлению.

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