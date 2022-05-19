«Решил налить воды собаке — и в этот момент был сильный хлопок» 19.05.2022, 11:07

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Казимир Кузьмич

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Пострадавший в результате падения самолета в Барановичах рассказал о жизни после трагедии.

Ровно год назад – 19 мая 2021-го – в Барановичах потерпел крушение военный Як-130. Погибли два летчика – Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Единственным горожанином, который получил травмы в результате падения самолета, стал Казимир Кузьмич, пишет intex-press.by.

Казимир Кузьмич – инвалид по зрению. Вместе с семьей он живет в доме №2Г на улице Розы Люксембург, рядом с которым 19 мая 2021 года упал Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Пилоты – 33-летний Андрей Ничипорчик и 22-летний Никита Куконенко – до последнего не покидали самолет, уводя его от жилых домов. Им посмертно присвоено почетное звание «Герой Беларуси».

«Вспоминаю практически каждый день»

В момент падения самолета Казимир Кузьмич находился в кухне, его сбило с ног ударной волной, в результате он получил перелом предплечья и многочисленные порезы от осколков стекла. Мужчину госпитализировали, и он больше двух недель провел в больнице.

Прошел год с того трагического дня, а горожанин вспоминает о нем с волнением. Говорит, все было настолько неожиданно и происходило так быстро, что некоторые вещи из-за испытанного шока он до сих пор не помнит в деталях.

К примеру, соседи рассказывали, что «после того, как шарахнуло» Казимир Кузьмич самостоятельно вышел из квартиры и позвал на помощь, сам же мужчина этого не помнит – очнулся в скорой помощи.

– Некоторые подробности я припомнил спустя какое-то время. Помню, что сильно лаяла собака и тянула на улицу. Я решил ей налить воды, и в этот момент был сильный хлопок. Я не помню, но знаю, что на улицу меня снесли со второго этажа спасатели, – вспоминает о событиях 19 мая 2021 года он.

Сидящая рядом жена Казимира – Валентина, говорит, что муж позвонил ей и сообщил, что сломал руку.

– И все. Гудки… Я подумала, что он сам просто упал, вызвала такси и поехала домой. И уже на подъезде к дому увидела, что произошло в нашем дворе… – рассказывает горожанка. – Я, когда увидела стены дома, будто побитые пулями, разбитые окна, мужа на носилках, просто потеряла дар речи.

По словам Казимира, его жизнь «разделилась на до и после» и об этой трагедии он вспоминает практически каждый день.

– Во-первых, как можно забыть о гибели таких молодых ребят, которые погибли, спасая нас. Если бы тогда они не увели самолет, страшно даже подумать, что могло бы быть… – волнуясь, поясняет Казимир Кузьмич. – Во-вторых, страх, что такое может повториться, преследует до сих пор. И не только меня, но и жену, и дочь. Когда в феврале этого года вновь начали часто летать самолеты, хотелось куда-нибудь убежать или спрятаться.

Не дает забыть о трагическом дне и памятный знак, который установили во дворе домов на улице Розы Люксембург и открытие которого запланировано на 20 мая.

– В окно смотришь и каждый день видишь напоминание того, что произошло… – с грустью говорит Казимир Кузьмич и добавляет, что и дорогу им наконец-то сделали. – Не было счастья, да несчастье помогло. Хотя никому не пожелаю такого несчастья…

Здоровье ухудшилось, вторую операцию отложили

Повреждения в квартире Кузьмич устранили – городские власти выделили средства на ремонт, все работы были выполнены достаточно быстро.

Мужчина не скрывает, что падение и травмы сказались на его здоровье.

– Раньше я ходил гулял с собакой три раза на день, руки работали и двигались, я сам одевался. А сейчас мне нужна помощь. И зрение ухудшилось, – перечисляет он. – Возникла проблема с правой рукой: одну операцию сделали, кость собрали, но из-за сахарного диабета она плохо заживает. Вторая операция должна была быть в апреле, но из-за того, что не заживает кость, ее отложили на июль.

Казимир Кузьмич надеется, что после второй операции правая рука «восстановится хоть немного», тогда будет полегче и ему, и жене с дочкой, которые «переживают, помогают и опекают».

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