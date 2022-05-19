Украина наладила поставки по железной дороге в Литву, минуя Беларусь 1 19.05.2022, 13:00

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фото: Тетяна Довган

Сегодня прибыли первые 50 контейнеров.

Об этом сообщает Минтранс Литвы.

Ранее Еврокомиссия утвердила план помощи Украине по вывозу до июля не менее 20 млн тонн зерна. Вариант доставки зерновых через Беларусь был отклонен. Еврокомиссия считает необходимым создать логистические коридоры и увеличить пропускную способность морских портов, чтобы помочь Украине вывезти зерно.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис говорил, что есть только два реальных пути вывоза зерна из Украины: разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь.

Скуодис предлагал использовать ту инфраструктуру, которая есть — это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности портов Латвии и Эстонии. Но сейчас это, похоже, стало уже неактуальным.

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