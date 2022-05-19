Европарламент отменил импортные пошлины для Украины на год

Европарламент отменил импортные пошлины для Украины на год1
- 19.05.2022, 16:22
Для украинского бизнеса это открывает дополнительные возможности.
Европарламент поддержал отмену импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт на один год, сообщает пресс-служба парламента.
За это решение в ответ на последствия войны России против Украины проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались.
Отмена пошлин касается экспорта из Украины промышленной продукции, фруктов и овощей, а также антидемпинговых пошлин в отношении импорта стали.
Таким образом, товары из Украины можно будет ввозить в ЕС без оплаты пошлин. А антидемпинговые пошлины, введенные на украинские товары на протяжении этого года, не будут взиматься после завершения действия регламента.
Решение Европарламента должен также утвердить Совет ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне.