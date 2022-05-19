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Европарламент отменил импортные пошлины для Украины на год

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  • 19.05.2022, 16:22
Европарламент отменил импортные пошлины для Украины на год

Для украинского бизнеса это открывает дополнительные возможности.

Европарламент поддержал отмену импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт на один год, сообщает пресс-служба парламента.

За это решение в ответ на последствия войны России против Украины проголосовали 515 евродепутатов, 32 были против, еще 11 воздержались. 

Отмена пошлин касается экспорта из Украины промышленной продукции, фруктов и овощей, а также антидемпинговых пошлин в отношении импорта стали.

Таким образом, товары из Украины можно будет ввозить в ЕС без оплаты пошлин. А антидемпинговые пошлины, введенные на украинские товары на протяжении этого года, не будут взиматься после завершения действия регламента.

Решение Европарламента должен также утвердить Совет ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне.

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