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«Они бухали водяру и жрали кошачий корм»

  • 19.05.2022, 17:50
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«Они бухали водяру и жрали кошачий корм»
Анна Буткевич

Дочь владельца сети магазинов АТБ рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов.

Украинская певица и радиоведущая Анна Буткевич, дочь бизнесмена, владельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича в интервью программе "Слава+" на "Люкс ФМ" 17 мая рассказала, что российские оккупанты, разгромившие часть распределительного центра АТБ, не стали выбирать "человеческие продукты" на складе.

"Они бухали водяру и жрали кошачий корм. Они не открывали дорогие конфеты, хорошее вино, не брали консервы тунца, мясные, человеческие, нормальные. Они ели кошачий корм! У меня мозг взрывался", – рассказала она.

Буткевич отметила, что когда речь шла о том, чтобы украинская общественность обращалась к матерям российских солдат с призывом не пускать сыновей на войну, она понимала, что в данной ситуации это бессмысленно.

"К кому обращаться? К тому, кто ест кошачий корм?" – сказала она.

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