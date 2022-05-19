«Они бухали водяру и жрали кошачий корм»
- 19.05.2022, 17:50
- 1,642
Дочь владельца сети магазинов АТБ рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов.
Украинская певица и радиоведущая Анна Буткевич, дочь бизнесмена, владельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича в интервью программе "Слава+" на "Люкс ФМ" 17 мая рассказала, что российские оккупанты, разгромившие часть распределительного центра АТБ, не стали выбирать "человеческие продукты" на складе.
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм. Они не открывали дорогие конфеты, хорошее вино, не брали консервы тунца, мясные, человеческие, нормальные. Они ели кошачий корм! У меня мозг взрывался", – рассказала она.
Буткевич отметила, что когда речь шла о том, чтобы украинская общественность обращалась к матерям российских солдат с призывом не пускать сыновей на войну, она понимала, что в данной ситуации это бессмысленно.
"К кому обращаться? К тому, кто ест кошачий корм?" – сказала она.