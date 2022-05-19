Юрий Гаврилов о минском «Динамо»-82: Нельзя забывать о такой великой истории 5 19.05.2022, 18:10

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Юрий Гаврилов

Экс-полузащитник московского «Спартака» рассказал о феномене команды из Минска.

Экс-полузащитник московского "Спартака" Юрий Гаврилов в ностальгическом материале Сергея Лисичкина вспомнил легендарное минское "Динамо"-82.

– Последний матч чемпионата СССР-1982 против минчан. Для нас он ничего не решал. При любом итоге оставались в турнирной таблице третьими. Для соперника поединок — матч жизни. Тем не менее тренер Константин Бесков дал задание работать по максимуму и добиваться победы. У нас вышел самый боевой состав. Но и у "Динамо" было на кого посмотреть. Боровский, Прокопенко, Гуринович, Пудышев — все привлекались в сборную СССР.

Но мы играли в своем манеже — на улице ноябрь месяц как-никак, полей с подогревом тогда не было. У нас было огромное преимущество — уже несколько недель тренировались на ковре, приноровились к покрытию. Однако в чем феномен той команды из Минска? В том, что она очень быстро адаптировалась к любой обстановке. Что к жаре на "Раздане", что к ковру в Москве. Такие ребята были собраны, что, поставь их на асфальт, все равно любые кренделя будут выделывать.

Мы счет открыли. Подумали: сейчас попрет... А тут минчане проснулись и вставили четыре подряд "банки" Дасаеву! Уже не до юмора было.

Конечно, то поражение трагедией не обернулось. Тем более что соперник стал сильнейшим в Союзе. Я от всей души поздравил после финального свистка своих друзей — Пудышева, Курненина. Вместе мы начинали заниматься футболом в динамовской школе. Приятно было за ребят.

Еще хочу сказать: нельзя забывать о такой великой истории. Молодежь должна помнить о больших победах. К сожалению, все быстро забывается. Посмотрите сейчас на мучения моего любимого "Спартака"…

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