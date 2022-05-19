Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 20 мая 19.05.2022, 20:24

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Прогноз.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 20 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 6-12. Днем будет 15-21, по юго-западной половине республики до 22-28 градусов тепла.

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