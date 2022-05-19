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Reuters: Страны G7 собираются выделить $18,4 млрд на поддержку Украины

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  • 19.05.2022, 22:01
Reuters: Страны G7 собираются выделить $18,4 млрд на поддержку Украины

Для срочных потребностей в финансировании.

Государства "Большой семерки" согласовали выделение 18,4 миллиарда долларов на помощь Украине в удовлетворении ее немедленных потребностей в финансировании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего коммюнике.

"Мы мобилизовали 18,4 млрд долларов США бюджетной поддержки, в том числе 9,2 млрд долларов США, объявленных накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому населению", — отметили министры финансов и руководители центральных банков стран G7 в проекте документа.

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